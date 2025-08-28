Senador estadounidense Ted Cruz visita Panamá y recorre esclusas de Miraflores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El senador republicano de Estados Unidos, Ted Cruz, se encuentra de visita en Panamá como parte de una gira por América Latina que también incluye paradas en El Salvador y México.

Cruz, quien preside la Comisión de Comercio, Ciencia y Transporte del Senado estadounidense, arribó al país para sostener reuniones con diversas autoridades e instituciones panameñas.

Como parte de su agenda, este jueves 28 de agosto visitó las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, acompañado por miembros de su equipo de trabajo. La delegación fue recibida por el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales.

“El senador Cruz mostró particular interés en los temas de seguridad y operación del Canal, y tuvo la oportunidad de presenciar el tránsito simultáneo de dos buques: un portavehículos y un portacontenedores”, informó la Autoridad del Canal de Panamá mediante un comunicado.

La visita concluyó con un recorrido por la Torre de Control, desde donde el legislador pudo observar las esclusas centenarias que funcionan desde 1914 y el Canal ampliado, construido por la administración panameña e inaugurado en junio de 2016.

Además de esta actividad, Cruz tiene previsto reunirse con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para conversar sobre cooperación bilateral en seguridad del Canal, atracción de inversión estadounidense y fortalecimiento de la ciberseguridad y la infraestructura crítica, según informó la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Previo a su llegada al país, el senador se reunió el miércoles pasado con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con quien abordó tácticas antiterroristas para combatir a las pandillas o maras.

Información en desarrollo...