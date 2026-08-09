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    Estado de emergencia

    Sequía y racionamiento de agua en Puerto Rico: ¿por qué pedir una declaración federal?

    EFE
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    Sequía y racionamiento de agua en Puerto Rico: ¿por qué pedir una declaración federal?
    Fotografía que muestra el bajo nivel del agua en el lago Carraízo en Trujillo Alto (Puerto Rico). EFE/Thais Llorca

    El comisionado residente de Puerto Rico, Pablo José Hernández, propuso un plan con cinco medidas dirigido al Gobierno federal para atender la crisis por la sequía que atraviesa el archipiélago y que provocó que se declarara un estado de emergencia y racionamiento de agua para siete municipios.

    Hernández hizo un llamado a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, en un video publicado en redes sociales para que solicite al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una declaración federal de emergencia, ya que bajo la Ley Stafford la mandataria tiene la facultad de presentar formalmente esa petición.

    El comisionado reiteró su disposición a buscar el respaldo congresional para fortalecer la petición y aumentar sus probabilidades de aprobación.

    En el caso de que se apruebe la declaración, aumentaría la disponibilidad de recursos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para atender la escasez de agua, incluida la distribución de agua almacenada y el reembolso de gastos de emergencia en los que incurran los municipios y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

    Asimismo, se podrían activar préstamos de la Administración Federal de Pequeños Negocios (SBA, por sus siglas en inglés) para los comercios afectados por la sequía.

    El comisionado también explicó que recomendará al Departamento de Agricultura federal que emita la designación de emergencia por sequía.

    Más de 500,000 personas enfrentan un racionamiento de agua desde el viernes en Puerto Rico debido a los bajos niveles de reservas del principal embalse del archipiélago, Carraízo, en el municipio de Trujillo Alto.

    La gobernadora González firmó el pasado 31 de julio dos órdenes ejecutivas para declarar el estado de emergencia para el uso del agua y activar a la Guardia Nacional para proveer asistencia al Gobierno en el acarreo, distribución y purificación de agua.

    EFE

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