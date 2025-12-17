Sergio Díaz-Granados seguirá al frente de CAF hasta 2031

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Directorio de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe– aprobó la reelección de Sergio Díaz-Granados como presidente ejecutivo de la institución para el período 2026-2031, en una decisión que refleja el respaldo unánime de los países accionistas a una gestión marcada por el crecimiento, la solidez financiera y una visión estratégica de largo plazo.

La ratificación se sustenta en los resultados obtenidos durante su primer mandato, en el que CAF registró un crecimiento institucional sin precedentes, con aprobaciones anuales superiores a los USD 16.000 millones, la mayor capitalización de su historia por $7,000 millones y una expansión geográfica que consolidó su presencia en Centroamérica y el Caribe.

Bajo el liderazgo de Díaz-Granados, CAF incorporó seis nuevos países accionistas, incluyendo el reingreso de Chile como miembro pleno, así como la adhesión de Costa Rica, El Salvador, Honduras y República Dominicana como accionistas serie A, además de Guatemala. En el Caribe, se sumaron Barbados como miembro pleno y Antigua y Barbuda, Bahamas y Granada como nuevos países accionistas.

Esta ampliación convierte a CAF en el banco multilateral con mayor presencia geográfica en América Latina y el Caribe, fortaleciendo su capacidad para impulsar la integración regional, el comercio y proyectos de impacto transfronterizo. Los nuevos socios tendrán acceso ampliado a financiamiento, cooperaciones técnicas, fondos de donantes y herramientas de conocimiento para fortalecer sus sectores público y privado.

En paralelo, el fortalecimiento patrimonial permitió ampliar la capacidad financiera de la institución para atender desafíos clave como la acción climática, la transición energética y digital, la modernización de infraestructuras y el impulso al sector privado como motor del crecimiento económico.

La solidez de esta gestión fue reconocida por las principales calificadoras de riesgo. Standard & Poor’s elevó recientemente la calificación de CAF a AA+, la más alta en la historia del organismo, posicionándola entre las entidades multilaterales mejor calificadas a nivel global, gracias a su fortaleza financiera, buen gobierno corporativo y modelo de negocio sostenible.

“Agradezco profundamente la confianza del Directorio. Este respaldo es un reconocimiento al trabajo en equipo de toda la institución y al compromiso de nuestros países accionistas. De aquí a 2031 apuntamos a duplicar nuestra cartera, fortalecer el trabajo con el sector privado y contribuir a una mayor productividad y crecimiento sostenible en la región”, señaló Díaz-Granados.

En el ámbito internacional, el liderazgo del presidente ejecutivo también ha trascendido el sector financiero. En 2025, fue incluido en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo de la revista TIME, un reconocimiento al creciente papel de CAF y de América Latina y el Caribe en la agenda global.

En materia ambiental, CAF ha consolidado su posicionamiento como el banco verde de la región. La meta de que al menos el 40% de sus aprobaciones fueran sostenibles para 2026 se alcanzó de forma anticipada en 2024. Durante la COP30 en Belén, la institución anunció inversiones por $40.000 millones en los próximos cinco años para impulsar el crecimiento verde y elevar al 50% su financiamiento climático para 2030.

Estos recursos se destinarán a proyectos de energías renovables, movilidad sostenible, economía circular, conservación de la biodiversidad y adaptación al cambio climático, consolidando a CAF como el principal movilizador de financiamiento climático en América Latina y el Caribe.