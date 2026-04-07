Panamá, 07 de abril del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gremios

    Severo Sousa asume la presidencia de la Cámara Minera de Panamá

    El empresario tiene una amplia trayectoria en distintas posiciones gremiales al haber ocupado cargos como presidente del Consejo Empresarial de la Empresa Privada, además de la Zona Libre de Colón y fue viceministro de Comercio Exterior.

    Katiuska Hernández
    Severo Sousa asume la presidencia de la Cámara Minera de Panamá
    Severo Sousa, expresidente de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón, asume las riendas de la Cámara Minera de Panamá. LP/Itzaly Pérez

    La Cámara Minera de Panamá (Camipa) designó a su nueva Junta directiva para el período 2026–2028, encabezada por el empresario Severo Sousa Gómez, quien asume la presidencia del gremio tras ser electo en la Asamblea General celebrada el pasado 31 de marzo.

    +info

    Auditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuestoMici autoriza procesamiento de material rocoso de Cobre Panamá esta semana

    Sousa cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha ocupado cargos como viceministro de Comercio Exterior, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y ha formado parte de juntas directivas de entidades estratégicas como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Panamá Pacífico y la Asociación de usuarios de la Zona Libre de Colón.

    La nueva directiva de Camipa queda conformada por:

    • Presidente: Severo Sousa (Austin Powder)

    • Vicepresidente: Orlando Omar Sugasti Reina (NDC Geotecnia / NDC Innovation, S.A.)

    • Secretaria: Agustina Inés Varela (Minera Panamá, S.A. / First Quantum Minerals Ltd.)

    • Tesorero: Diego Alejandro Mesa Mejía (Argos Panamá)

    • Vocal 1: Oliver Hoelzer (Liebherr Panamá, S.A.)

    • Vocal 2: Elio Palacios (SVF Central America)

    • Vocal 3: Michel Mittelmeyer (Wakefield Marine Energy Corp.)

    Como directores fueron designados:

    • Julio Benedetti (Sector Metálicos)

    • Juan Valencia (Sector Proveedores)

    • Roberto Cuevas (Sector No Metálicos)

    Actualmente la actividad minera en Panamá está suspendida luego de una ley de moratoria minera y sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado para la operación del proyecto minero de Donoso. Sin embargo, se están realizando actividades por el Plan de Preservación y Gestión segura de esa mina, que ha implicado puntualmente la venta del concentrado de cobre que había quedado represado en la mina y se espera el procesamiento del material rocoso expuesto.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Lotería Nacional: cambios en el sorteo del domingo 5 de abril por Semana Santa. Leer más
    • Becas Ifarhu 2026: calendario de entrega de documentos tras Semana Santa y errores que pueden hacerle perder el beneficio. Leer más
    • Confesaron coimas en Blue Apple; 9 años después siguen acumulando millones en contratos. Leer más
    • Pago de Cepanim 2026: así será el registro obligatorio para cobrar en junio. Leer más
    • Tras controlar incendio, vuelven a cerrar el puente de las Américas. Leer más
    • Científicos descubren ‘vida en un castillo de cristal’ y docenas de nuevas especies marinas. Leer más
    • Registro del Cepanim inicia este mes y los pagos serán desde junio de 2026. Leer más