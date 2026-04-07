Severo Sousa asume la presidencia de la Cámara Minera de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El empresario tiene una amplia trayectoria en distintas posiciones gremiales al haber ocupado cargos como presidente del Consejo Empresarial de la Empresa Privada, además de la Zona Libre de Colón y fue viceministro de Comercio Exterior.

La Cámara Minera de Panamá (Camipa) designó a su nueva Junta directiva para el período 2026–2028, encabezada por el empresario Severo Sousa Gómez, quien asume la presidencia del gremio tras ser electo en la Asamblea General celebrada el pasado 31 de marzo.

Sousa cuenta con una amplia trayectoria en el sector público y privado. Ha ocupado cargos como viceministro de Comercio Exterior, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y ha formado parte de juntas directivas de entidades estratégicas como la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), Panamá Pacífico y la Asociación de usuarios de la Zona Libre de Colón.

La nueva directiva de Camipa queda conformada por:

Presidente: Severo Sousa (Austin Powder)

Vicepresidente: Orlando Omar Sugasti Reina (NDC Geotecnia / NDC Innovation, S.A.)

Secretaria: Agustina Inés Varela (Minera Panamá, S.A. / First Quantum Minerals Ltd.)

Tesorero: Diego Alejandro Mesa Mejía (Argos Panamá)

Vocal 1: Oliver Hoelzer (Liebherr Panamá, S.A.)

Vocal 2: Elio Palacios (SVF Central America)

Vocal 3: Michel Mittelmeyer (Wakefield Marine Energy Corp.)

Como directores fueron designados:

Julio Benedetti (Sector Metálicos)

Juan Valencia (Sector Proveedores)

Roberto Cuevas (Sector No Metálicos)

Desde CAMIPA felicitamos a la nueva Junta Directiva para el período 2026–2028, electa en la Asamblea General del pasado 31 de marzo.



Extendemos una especial felicitación a su presidente, Severo Sousa Gómez, quien aporta una amplia trayectoria en el sector público y privado,… pic.twitter.com/Km5XFHqiLy — Cámara Minera de Panamá (@CAMIPAOFICIAL) April 6, 2026

Actualmente la actividad minera en Panamá está suspendida luego de una ley de moratoria minera y sentencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato entre la empresa Minera Panamá y el Estado para la operación del proyecto minero de Donoso. Sin embargo, se están realizando actividades por el Plan de Preservación y Gestión segura de esa mina, que ha implicado puntualmente la venta del concentrado de cobre que había quedado represado en la mina y se espera el procesamiento del material rocoso expuesto.