Panamá, 16 de mayo del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Ministerio de Ambiente

    Sexto informe de la auditoría de la mina de cobre identifica drenaje ácido en rocas

    Henry Cárdenas P.
    Sexto informe de la auditoría de la mina de cobre identifica drenaje ácido en rocas
    El proyecto fue paralizado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia. Archivo

    El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) divulgó el Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, adelantando que en las próximas semanas se presentará el informe final.

    +info

    MICI sobre Cobre Panamá: ‘La mina no ha sido reabierta’¿Cuánto pagará la mina al Estado por procesar el material mineral expuesto?First Quantum calcula en $250 millones el costo del procesamiento del material expuesto en la minaMICI autoriza a Minera Panamá a procesar, exportar y comercializar mineral expuestoAuditoría de la mina de Donoso alerta sobre riesgo ambiental por material expuesto

    El informe, de 15 tomos, corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026.

    Uno de los aspectos que resalta es el riesgo identificado como Drenaje Ácido de Rocas (DAR).

    Se explica que esto se debe a la composición geológica de las rocas mineralizadas que contienen sulfuros, las cuales, al entrar en contacto con el agua y el aire (especialmente tras ser fracturadas por voladuras o trituración), generan ácido de forma natural.

    “Por lo anterior, es muy importante realizar seguimiento y control a la composición química y a la distribución física, así como a la disposición de rocas mineralizadas en diferente grado de concentración de sulfuros y diferentes granulometrías”, se plasma en el informe.

    El riesgo de Drenaje Ácido de Rocas (DAR) se identifica precisamente en el material rocoso que ya ha sido extraído y que permanece expuesto a la intemperie.

    Se ha detectado este riesgo en la roca almacenada en los acopios de media y baja ley, y en la pila de alimentación de la planta.

    En este contexto, se recomienda la implementación de las medidas de mitigación contempladas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), orientadas a prevenir y controlar la posible generación de DAR, así como sus efectos asociados”, se agrega.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Cepanim: Así calculará el MEF el monto que recibirá cada beneficiario. Leer más
    • Combustibles volverán a aumentar a partir del 15 de mayo. Leer más
    • Riesgos y dudas en el nuevo sistema de pensiones de la CSS: lo que necesita saber. Leer más
    • Etelvina de Bonagas nombra como jefa de Recursos Humanos de la Unachi a exfuncionaria de la Contraloría. Leer más
    • Gobierno reglamenta entrega de Cepanim y define calendario de pagos hasta 2032. Leer más
    • Demandan facultad de Contraloría para aplicar licencias sin sueldo por investigación. Leer más
    • Ampliación y rehabilitación de la vía José Agustín Arango costará unos $10 millones. Leer más