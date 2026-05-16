Sexto informe de la auditoría de la mina de cobre identifica drenaje ácido en rocas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) divulgó el Sexto Informe Mensual de Avance de la Auditoría Integral del Proyecto Mina de Cobre Panamá, adelantando que en las próximas semanas se presentará el informe final.

El informe, de 15 tomos, corresponde al período comprendido entre el 8 de marzo y el 8 de abril de 2026.

Uno de los aspectos que resalta es el riesgo identificado como Drenaje Ácido de Rocas (DAR).

Se explica que esto se debe a la composición geológica de las rocas mineralizadas que contienen sulfuros, las cuales, al entrar en contacto con el agua y el aire (especialmente tras ser fracturadas por voladuras o trituración), generan ácido de forma natural.

“Por lo anterior, es muy importante realizar seguimiento y control a la composición química y a la distribución física, así como a la disposición de rocas mineralizadas en diferente grado de concentración de sulfuros y diferentes granulometrías”, se plasma en el informe.

El riesgo de Drenaje Ácido de Rocas (DAR) se identifica precisamente en el material rocoso que ya ha sido extraído y que permanece expuesto a la intemperie.

Se ha detectado este riesgo en la roca almacenada en los acopios de media y baja ley, y en la pila de alimentación de la planta.

“En este contexto, se recomienda la implementación de las medidas de mitigación contempladas en el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), orientadas a prevenir y controlar la posible generación de DAR, así como sus efectos asociados”, se agrega.