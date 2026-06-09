Siete constructoras pujan por contrato de $300 millones en corredores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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ENA precalificó a empresas como Constructora Meco, Acciona, Mota Engil, OHLA, Rodsa y el Consorcio C&T para competir por contratos que suman $300 millones para la ampliación del Corredor Sur entre Punta Pacífica, Costa del Este y Ciudad Radial.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) ya tiene la lista de empresas que se disputarán dos contratos que suman $300 millones para la ampliaciónn del corredor Sur.

Las resoluciones No. PRE-002-26 y No. PRE-003-26, firmadas el 5 de junio de 2026 por la gerente general de ENA, Yessica Goti, formalizan los resultados del proceso de precalificación iniciado el pasado 9 de enero.

De acuerdo con los documentos, la evaluación se basó en el cumplimiento de requisitos y en la obtención de una puntuación igual o superior a 85 puntos. Las propuestas fueron presentadas el 5 de mayo y posteriormente analizadas por una comisión evaluadora, que emitió su informe el 25 de mayo.

Tramo marino

Para el renglón correspondiente al tramo marino, comprendido entre Punta Pacífica y Costa del Este, precalificaron cuatro de los nueve proponentes que participaron en el proceso:

Constructora Meco: 100 puntos.

Acciona Construcción: 95 puntos.

Mota Engil Engenharia e Construção: 95 puntos.

Obrascon Huarte Lain: 86 puntos.

Este segmento es considerado el más complejo del proyecto, ya que contempla la construcción de un viaducto y relleno marino. Su costo estimado asciende a $220 millones.

En horas pico, los autos que toman por la autopista para ir de forma rápida, terminan atrapados en el tranque. LP

Tramo terrestre

En el renglón correspondiente al tramo terrestre, que se extiende desde la finalización del tramo marino en Costa del Este hasta Tocumen y cuya ampliación llegará hasta Ciudad Radial, fueron precalificadas cuatro de las siete empresas que presentaron propuestas:

Consorcio C&T Ampliación CS: 100 puntos.

Constructora Meco: 100 puntos.

Constructora Rodsa: 98 puntos.

Obrascon Huarte Lain S.A. Panamá: 96 puntos.

La inversión estimada para esta fase es de aproximadamente $80 millones.

La precalificación constituye una fase previa al proceso de licitación. Solo las empresas habilitadas en cada renglón podrán participar en la selección del contratista para el tramo correspondiente.

Las resoluciones establecen además que los participantes disponen de tres días hábiles contados a partir de la notificación para presentar recursos de reconsideración ante la junta directiva de ENA Sur, S.A.

El proyecto contempla la incorporación de dos carriles adicionales por sentido, con lo que el Corredor Sur pasará de dos a cuatro carriles por dirección entre Punta Pacífica y Ciudad Radial.

Según ENA, la ampliación también incluirá mejoras en accesos e intercambiadores identificados como puntos críticos de congestión.

La empresa ha señalado que la vía registra en promedio 65 millones de aforos vehiculares al año y que el volumen de tránsito podría duplicarse hacia 2049. De cumplirse el cronograma previsto, la obra estaría terminada durante el primer trimestre de 2029.

Aunque la ampliación busca mejorar la fluidez del tránsito vehicular en el Corredor Sur, expertos en movilidad han advertido que las soluciones de largo plazo al congestionamiento requieren fortalecer el transporte público. Sostienen que la construcción de más infraestructura vial puede incentivar el uso del automóvil particular, lo que a mediano y largo plazo termina generando una nueva demanda sobre las carreteras y reduce el efecto de las ampliaciones.