Siete días después de la fuga en La Joyita, licitan cárcel de $177 millones en Divisa

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La fuga de 195 reos de la cárcel La Joyita, que dejó al descubierto un sistema penitenciario donde los reclusos operaban con cientos de teléfonos celulares, routers, antenas wifi, armas de fuego, municiones y drogas, parece haber acelerado los planes del Ministerio de Gobierno para licitar la construcción de una nueva cárcel en el interior del país.

La masiva fuga se registró el 1 de junio. Siete días después, el 8 de junio, se publicó en el portal de PanamaCompra el pliego de condiciones para la licitación pública por $177.2 millones para el diseño, construcción y mantenimiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales.

Licitan nueva cárcel en Divisa.

El tamaño de la obra la colocaría entre los cuatro centros penitenciarios más grandes del país y plantearía la posibilidad de redistribuir la sobrepoblación que en este momento existe en La Joya y La Joyita. Precisamente de este último penal se fugaron los 195 reclusos, en su mayoría condenados o procesados por pandillerismo, homicidio, tráfico de drogas y delitos contra la integridad sexual.

El proyecto se desarrollará en Divisa, corregimiento de Los Canelos, provincia de Herrera, y tendrá capacidad para albergar a 3,000 personas privadas de libertad, además de instalaciones para aproximadamente 450 custodios.

De acuerdo con el pliego de condiciones, la cárcel incluirá pabellones diferenciados según el perfil de la población penitenciaria.

Los privados de libertad de mínima y mediana seguridad serán alojados en dormitorios colectivos con capacidad para seis personas, mientras que los internos de alta peligrosidad permanecerán en celdas individuales sometidas a mayores niveles de control.

Licitan nueva cárcel en Divisa.

Se contempla que contará con una escuela de aproximadamente 1,300 metros cuadrados.

También se habilitarán talleres para formación en electricidad, ebanistería, soldadura, albañilería, plomería y costura.

En materia de seguridad, el pliego exige una infraestructura diseñada para minimizar riesgos de fuga y fortalecer el control interno. El perímetro estaría protegido por muros de concreto armado de entre cinco y seis metros de altura, complementados con cercas de seguridad, corredores de vigilancia y barreras antitúneles.

El sistema tecnológico incorporaría cámaras inteligentes con capacidad para reconocimiento facial, detección de armas, monitoreo de movimientos sospechosos y seguimiento automatizado. Las grabaciones deberán conservarse por un mínimo de 45 días.

Asimismo, se instalarían escáneres corporales completos, detectores de metales, equipos de rayos X para inspección de objetos, controles biométricos para el personal e identificación mediante códigos QR para visitantes.

Indican que el complejo también dispondrá de inhibidores de señal celular y sistemas de detección de drones, dos elementos que cobran relevancia tras los hallazgos realizados recientemente en La Joyita.

Requisitos

Las empresas interesadas deberán acreditar experiencia en proyectos de alta complejidad. Entre los requisitos figura haber ejecutado al menos dos contratos superiores a los $100 millones y tres proyectos relacionados con infraestructura de seguridad, como cárceles, instalaciones militares o edificios gubernamentales de acceso restringido.

La visita obligatoria al terreno está programada para el 23 de junio, mientras que la recepción de propuestas se realizará el 23 de julio.

El contrato contempla 36 meses de construcción y otros 36 meses de mantenimiento, para un total de 72 meses, equivalentes a seis años.

Información en desarrollo...