Siga en vivo el primer sorteo de la Lotería Fiscal

El primer sorteo de la Lotería Fiscal organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos, se efectúa este jueves 28 de agosto desde el centro comercial Los Andes Mall.

La tómbola ofrece 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólaresy 5 premios por 10,000 dólares cada uno.

Los sobres están en una piscina y serán seleccionados por un grupo de niños. El acto cuenta con la presencia de notarios públicos y autoridades de la DGI y del MEF.

Una vez que sacan los sobres fiscales de la DGI comprueba si cumplen o no con los requisitos exigidos por este organismo. Los sobres deben contener facturas fiscales válidas y además cada sobre debe tener el nombre del local comercial y el RUC, además del nombre del consumidor.

Los primeros tres sobres que seleccionaron fueron descartados porque no cumplían con los requisitos. En algunos casos no colocaron el nombre, correo electrónico ni dirección de las personas que están participando.

Debían tener, nombre, cédula, teléfono, correo electrónico y dirección.

Da inicio el primer sorteo de la Lotería Fiscal organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos, desde el centro comercial Los Andes Mall.https://t.co/rLx5Yn38em pic.twitter.com/LhBJPaHko3 — La Prensa Panamá (@prensacom) August 28, 2025

Luego de la selección el primer ganador de los 10,000 dólares fue Oris Yojalis Puma Lima de Vargas cédula 9 de Veraguas.

El segundo ganador fue de Arraiján, exactamente de Nuevo Chorrillo, el señor Rogelio Castillo Palma.

El tercer premio también fue Oris Yojalis Puma Lima de Vargas.

El cuarto ganador fue Melisa Edith Nelson de la barriada Puerta del Este en Tocumen.

El próximo sorte de la Lotería Fiscal será el 30 de octubre. Las urnas con los sobres se retirarán el 23 de octubre.

Información en desarrollo...