Sigue en programación un vuelo entre Venezuela y Panamá, conozca los detalles

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Tras la suspensión temporal de los vuelos de Copa Airlines hacia Venezuela, la conectividad aérea entre ambos países queda prácticamente paralizada, salvo por una única operación que aún se mantiene en programación para este viernes 5 de diciembre.

Se trata del vuelo operado en convenio entre las aerolíneas venezolanas La Venezolana y Estelar. El servicio, bajo código compartido, figura todavía en el itinerario oficial.

El vuelo ES8402 está previsto para despegar desde Caracas el 5 de diciembre a las 12:20 p.m. (hora local). Posteriormente, el retorno a Venezuela se realizaría mediante el vuelo ES8403, programado para salir desde Panamá a las 2:00 p.m.

El grueso de las operaciones aéreas durante el fin de semana la realizaron aerolíneas venezolanas o privados. / Juan BARRETO / AFP via Getty Images

Esta operación se realiza de manera regular los viernes, domingos y martes y moviliza entre 120 y 160 pasajeros según la capacidad de la aeronave que se designe. Se desconoce si el vuelo del viernes será el último o si seguirá la programación para el domingo y el martes próximo.

Programación de vuelos de Estelar y la Venezuela entre Panamá y Caracas.

Personal de la aerolínea, tanto en Caracas como en Panamá, confirmó a este medio que, hasta el momento, no han recibido notificación de suspensión de estos vuelos.

Más suspensiones

La aerolínea estatal colombiana Satena se sumó a la cancelación temporal de vuelos a Venezuela alegando interferencias en los sistemas de navegación.

Esta aerolínea operaba vuelos entre Bogotá y Valencia los martes y viernes.