    Sigue el debate en Mitradel

    Sin consenso sobre el salario mínimo: propuestas divididas y se agota el tiempo de discusión

    Mario De Gracia
    La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz. Cortesía

    Sin consenso avanza la Comisión Nacional de Salario Mínimo este martes 9 de diciembre en el Ministerio del Trabajo y Desarrollo Laboral, junto el último día para llegar a acuerdos entre los diversos sectores representados.

    Dos propuestas son las que se barajan dentro del sector de trabajadores, entre el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) y la Confederación Nacional de Unidad Sindical Indpendiente (Conusi), mientras el sector empleador no ha presentado propuestas, si no que esperará una postura unificada de los trabajadores.

    La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz, indicó que para avanzar debe existir un consenso entre Conato y Conusi, por lo que la sesión continuará todo el día martes, puesto que este miércoles 10 de diciembre cierra la comisión.

    Mientras Conato apunta a un aumento del 7% en los salarios mínimos que rigen para empresas grandes y 6% para empresas pequeñas (considerando que existen más de 50 distintos salarios), la Conusi ha pedido un salario mínimo unificado que sea de $1,956.52.

    Muñoz aclaró además, que otras propuestas fuera de la Comisión no serán tomadas en cuenta.

    Información en desarrollo...

    Mario De Gracia

    Periodista sección política


