Snowland Panamá anuncia la cancelación oficial del evento

La organización del evento Snowland Panamá anunció este viernes 26 de diciembre la cancelación oficial de la actividad, según un comunicado difundido a través de sus redes sociales.

La decisión se da luego de que lo que fue promocionado como “el evento del año” quedara envuelto en una ola de denuncias, cuestionamientos y críticas, principalmente por parte de asistentes que aseguraron que la experiencia no cumplió con lo prometido.

En su comunicado, la empresa alegó que la cancelación responde a razones de seguridad, calidad y cumplimiento de la experiencia anunciada al público.

Comunicado oficial - Snowland Panamá

Tras la inauguración del evento, decenas de personas comenzaron a compartir en redes sociales videos y testimonios en los que denunciaban múltiples irregularidades.

Entre las principales quejas se mencionó la ausencia de rampas de esquí y tubing, así como el uso de una supuesta “nieve” que, según los asistentes, habría sido jabón, lo que generó molestia entre quienes pagaron entradas de hasta 75 dólares por persona.

Otros usuarios relataron que el montaje del evento distaba significativamente de lo promocionado. De acuerdo con los testimonios, el lugar no contaba con el frío anunciado, y solo disponía de algunos aires acondicionados, sin lograr la experiencia invernal prometida por la organización.

Investigación de Acodeco

Ante las denuncias públicas, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) realizó una inspección en el sitio y confirmó la apertura de una investigación por este caso.

El director de la Acodeco, Ramón Abadi, ha explicado que la situación podría encuadrar dentro del delito de publicidad engañosa, al subrayar que lo ofrecido en redes sociales y en el material promocional no puede ser inferior a lo que finalmente recibe el consumidor.

Lo que dice Snowland Panamá

Por su parte, la empresa organizadora sostuvo que durante el montaje del evento se realizaron inversiones “significativas y comprobables”, las cuales incluyeron infraestructura general, rampas de esquí y la instalación de un cuarto frío con hielo granizado.

No obstante, Snowland Panamá reconoció que la pista de patinaje sobre hielo no pudo estar operativa en la fecha de apertura debido a “demoras ajenas a la organización”. Según la empresa, el proveedor responsable se encuentra actualmente en proceso de reembolsar el dinero invertido.

Asimismo, la organización admitió que el cuarto frío con hielo granizado, aunque ya representaba una inversión realizada, no estuvo listo para la inauguración, lo que afectó la experiencia completa que se buscaba ofrecer al público.

Por último, Snowland Panamá informó que se encuentra organizando y validando el proceso de reembolsos, el cual —aseguran— será gestionado de manera ordenada, responsable y transparente.