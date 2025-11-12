Sobrepasan las 1,600 personas interesadas en trabajar con Chiquita en Bocas del Toro

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Más de 1,600 personas han participado y aplicado en los dos primeros días de la feria de empleo convocada por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en alianza con Chiquita Panamá, como parte del proceso para reactivar las operaciones de las plantaciones de banano en la provincia de Bocas del Toro.

La jornada, que se desarrolla en el distrito de Changuinola, busca reclutar personal para las operaciones bananeras en 22 fincas de la provincia.

Durante el primer día, [el martes 11 de noviembre], se atendieron 848 personas, y en las primeras horas del miércoles 12 de noviembre se habían registrado otras 250, según informó la ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño.

La empresa señaló que al cierre de las 5:00 p.m sumaban entre ambos días más de 1,600 personas que aplicaron a las vacantes para labores en el campo.

En esta primera etapa se prevé la contratación de unas 3,000 personas para labores de campo y de limpieza, y hacia fin de año se estima incorporar a otras 2,000 más, con la meta de que a inicios de 2026 se reanuden plenamente las exportaciones de banano desde Bocas del Toro.

El cronograma de ferias laborales continuará hasta el sábado 15 de noviembre en distintos puntos del distrito de Changuinola, con la participación de las cinco empresas de aparcería vinculadas a Chiquita: Las Tablas Assets, Guabito Assets, Las 30 Assets, Las 60 Assets y Finca 8 Internacional.

Los interesados deberán presentar copia de su cédula, número y certificación de cuenta bancaria, correo electrónico activo, récord policivo y certificado de buena salud con vigencia no mayor a un mes.

La empresa Chiquita Panamá retomó sus operaciones en septiembre, luego de la firma de un memorando de entendimiento con el Gobierno en agosto de 2025.

Entre mayo y julio de este año, la provincia enfrentó protestas y conflictos laborales que provocaron la paralización temporal de la producción y el despido de cerca de 6,000 trabajadores.

La suspensión de las actividades afectó gravemente la economía local y las exportaciones de banano.

El reciente acuerdo con el Estado panameño permitió establecer un modelo de aparcería entre Chiquita y asociaciones de productores locales, con el compromiso de la empresa de comprar la fruta y comercializarla en el extranjero, asegurando así la sostenibilidad de la cadena productiva.

Ferias de empleo

Miércoles 12 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Guabito Assets, correspondiente a las fincas 41, 43 y 53. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 41.

Jueves 13 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 30 Assets, correspondiente a las fincas 15, 24, 32, 33 y 85. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 33.

Viernes 14 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Las 60 Assets, correspondiente a las fincas 62, 63, 64, 65 y 66. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 65.

Sábado 15 de noviembre: dirigida a personas interesadas en laborar en la empresa de aparcería Finca 8 Internacional, correspondiente a las fincas 02, 03, 11, 12 y 13. Lugar de la feria: Empacadora de Finca 13.

