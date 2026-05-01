Solo el 17% de los panameños ejerce la profesión de sus sueños: la cifra más baja de la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un nuevo estudio revela que el 83% de los trabajadores en Panamá no ha logrado cumplir sus aspiraciones laborales de la infancia, lo que ha generado un clima de insatisfacción y frustración en el mercado laboral actual.

El panorama laboral en Panamá enfrenta un desafío significativo en cuanto a la realización personal de sus trabajadores.

Según el estudio ¿Trabajas en lo que soñabas cuando eras niño? realizado por el portal de empleo Konzerta, solo el 17% de las personas trabajadoras en el país ejerce actualmente la profesión que anhelaba en su niñez.

Esta cifra posiciona a Panamá con el nivel más bajo de cumplimiento de sueños profesionales en la región, superando a países como Argentina (80% no ejerce su sueño), Chile (78%), Ecuador (76%) y Perú (59%).

Además, la brecha entre el deseo y la realidad ha empeorado, mostrando un incremento de 8 puntos porcentuales respecto a los resultados obtenidos en 2025.

Frustración e insatisfacción: el impacto emocional

La desconexión entre las aspiraciones infantiles y el empleo actual tiene consecuencias directas en el bienestar de los talentos, de acuerdo con el estudio. El 50% de los trabajadores panameños confiesa sentirse frustrado por no haber alcanzado sus metas laborales de la niñez.

Esta sensación se refleja en una insatisfacción generalizada: el 83% de los encuestados indica no estar conforme con su trabajo actual, una cifra que se mantiene estancada desde el año pasado.

“La contradicción que existe entre las aspiraciones y el empleo impacta fuertemente en la satisfacción laboral”, explicó Jeff Alejandro Morales, gerente de marketing de Konzerta.com, quien destaca que el 84% de los talentos cambiaría su ocupación actual por su sueño de infancia si tuviera la oportunidad.

El contraste entre el sueño y la realidad actual

El estudio desglosa las aspiraciones por género, revelando brechas notables entre lo que se deseaba ser y lo que se es hoy:

Mujeres: El 25% soñaba con la medicina y el 13% con la educación. Sin embargo, en la actualidad, el 38% trabaja como cajera y el 28% en ventas.

Hombres: El 18% aspiraba a ser ingeniero y el 14% médico. Hoy en día, la mayoría se desempeña como vendedores (28%) o cajeros (18%).

Diversidad de género: Entre quienes no se identifican con el género masculino ni femenino, el 20% soñaba con medicina o fútbol, pero actualmente un 33% se desempeña en ingeniería y otro 33% en posiciones de caja.

El 83% de los talentos afirma no sentirse satisfecho con su trabajo actual, según resultados del estudio de Konzerta. Foto/Pixabay

Educación: un puente que no siempre llega al destino

A pesar de que el 36% de los panameños estudió una carrera relacionada con sus sueños de infancia, esto no garantizó el éxito en esa área. De hecho, el 58% de quienes se formaron académicamente para su profesión soñada no trabaja en un área relacionada con sus estudios.

Entre quienes no ejercen lo que estudiaron, el 43% afirma sentirse agradecido por tener un empleo, aunque el 23% persiste en un sentimiento de frustración.

Independientemente de los sueños no cumplidos, el estudio destaca que los trabajadores valoran ciertas competencias para sobrevivir en el entorno laboral moderno. El trabajo en equipo (30%) y las habilidades informáticas (27%), como programación y diseño, son las más valoradas en las posiciones actuales, seguidas por el dominio de idiomas (16%).