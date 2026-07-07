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    SpaceX entra en el Nasdaq-100 pero cae un 6.83% y cierra por debajo de su precio de debut

    EFE
    SpaceX entra en el Nasdaq-100 pero cae un 6.83% y cierra por debajo de su precio de debut
    La directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, aparece en una pantalla pronunciando un discurso antes de que la compañía salga a bolsa en el mercado Nasdaq de Nueva York (Estados Unidos). EFE

    La empresa aeroespacial SpaceX cayó este martes un 6.83% en bolsa, hasta cerrar por debajo del precio del día de su salida al mercado de valores. Una bajada que los analistas atribuyen a la recogida de beneficios tras las fuertes subidas registradas desde su debut.

    Este descenso se registró en la misma jornada en la que la empresa de Elon Musk se incorporó al índice Nasdaq-100, que agrupa a las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el Nasdaq, y menos de un mes después de su debut bursátil, tras un cambio en las reglas del selectivo, que ahora permite incluir antes a compañías de gran capitalización recién cotizadas.

    SpaceX cerró en 149.47 dólares por acción, frente a los 150 dólares fijados en su oferta pública inicial (OPV) del pasado 12 de junio, lo que supone un descenso del 0.35% respecto al precio de debut.

    Su inclusión en el Nasdaq-100 implica compras por parte de los fondos indexados y ETF que replican el selectivo, que deben ajustar sus carteras para reflejar la nueva composición del índice.

    Sin embargo, las estimaciones sitúan el peso de SpaceX dentro del Nasdaq-100 en solo alrededor del 1%, ya que el índice ajusta el peso de las compañías según el número de acciones disponibles para negociar en el mercado, conocido como ‘free float’ o capital flotante.

    Mientras The Wall Street Journal (WSJ) lo sitúa en torno al 1%, Barron’s lo calcula alrededor del 0.75%, al considerar que Nasdaq ajustará la capitalización de la empresa por el reducido número de acciones disponibles para cotizar.

    La compañía vendió menos del 5% de sus acciones en su oferta pública inicial. Una parte significativa de los títulos permanece bloqueada y no puede ser vendida todavía por empleados e inversores previos a la salida a bolsa.

    Esto hace que la cantidad de acciones disponibles de la empresa esté limitada y que se reduzca el volumen de compras que deberán realizar los fondos indexados, según WSJ.

    Algunos analistas como Chris Beauchamp, de IG Group, señalan que la inclusión de SpaceX en el Nasdaq-100 ya había sido descontada por los inversores en las semanas previas, y estos aprovecharon la jornada para recoger beneficios.

    Agregó que el mercado seguirá “pendiente de su capacidad para justificar la valoración” alcanzada tras su estreno bursátil.

    Los inversores también mirarán en los próximos meses al vencimiento de los bloqueos que impiden vender títulos a algunos accionistas, ya que eso podría hacer aumentar la liquidez del valor y variar su peso en los índices.

    EFE

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