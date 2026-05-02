Spirit Airlines cancela todos sus vuelos tras fracasar acuerdo de rescate con el gobierno de Trump

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La aerolínea de bajo costo informó que reembolsará el dinero de los boletos a los pasajeros y les recomienda reubicarse en otras compañías.

La aerolínea estadounidense de bajo coste Spirit Airlines canceló todos sus vuelos desde este sábado 2 de mayo.

“Lamentamos profundamente anunciar que, el 2 de mayo de 2026, Spirit Airlines inició el cese ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”, indicó en un comunicado.

Se estima que el cierre de la aerolínea afectará a unos 17 mil empleados.

En cuanto a los pasajeros con pasajes comprados, la aerolínea informó que recibirán un reembolso y se les ha indicado que reserven sus viajes con otras aerolíneas.

Spirit había dejado de volar en la ruta hacia Panamá desde diciembre de 2022 como una medida temporal hasta febrero de 2023, pero no reanudó operaciones luego de esa suspensión. Argumentó recorte de rutas en ese momento.

¿Qué sucedió?

Spirit había mantenido conversaciones directas con el Gobierno estadounidense para diseñar un acuerdo que le habría proporcionado liquidez a cambio de garantías financieras que podrían haberse convertido en una participación estatal de hasta el 90 % en la empresa.

Sin embargo, el WSJ detalló que surgieron fuertes discrepancias dentro de la propia Administración Trump sobre si se debía financiar el rescate y cómo estructurarlo.

Con el cierre definitivo la aerolínea se prepara para liquidar su flota después de que fracasara un acuerdo de rescate gubernamental de 500 millones de dólares, según indica este viernes The Wall Street Journal (WSJ).

La empresa ha pasado gran parte del último año y medio operando bajo la protección del Capítulo 11 de la ley de bancarrotas de Estados Unidos.