Stanley Motta destaca la educación y la atracción de inversiones como retos clave para Panamá

El empresario Stanley Motta, presidente de Sumarse, advirtió que Panamá enfrenta dos grandes desafíos para garantizar su desarrollo: la mejora de la educación de los trabajadores y la capacidad del país para atraer inversión extranjera.

Motta subrayó que las empresas, que generan cerca del 80% del empleo en el país, deben enfocarse en complementar la formación de sus colaboradores para incrementar la eficiencia laboral.

Destacó que la responsabilidad empresarial no debe limitarse al interior de las compañías, sino también extenderse a las comunidades donde operan.

En el plano internacional, señaló que Panamá, por ser un país pequeño, debe “salir a venderse” activamente para posicionarse en la agenda global.

Según Motta, aprovechar la ubicación estratégica del istmo es esencial para despertar el interés de inversionistas en regiones como Mercosur, Japón y otras economías con las que aún no existen vínculos estrechos. “Creo que el próximo año vamos a comenzar a ver más gente viniendo a Panamá, evaluando las posibilidades que ofrece para sus empresas”, afirmó.

Agenda de la Semana de Responsabilidad Social

La intervención de Motta se dio en el marco del anuncio de la Semana de Responsabilidad Social Empresarial, organizada por Sumarse, que se realizará del 13 al 15 de octubre. El evento reunirá a múltiples expositores con el fin de compartir buenas prácticas en sostenibilidad y responsabilidad social corporativa.

Karla Mola, directora ejecutiva de Sumarse, precisó que este año Semana de Responsabilidad Social Empresarial incorpora formatos novedosos que combinan talleres y espacios de diálogo con temas clave para “creer, crear y crecer”.

Según explicó, la voz de los líderes empresariales será protagonista, al compartir experiencias sobre cómo han desarrollado soluciones reales para el país. Además, se sumará nuevamente la participación de la juventud, un segmento que, señaló, siempre aporta una mirada fresca y muy esperada en el evento.

El lema de este año busca inspirar a las organizaciones a partir de tres ejes: creer, es decir, reconocer que un modelo de desarrollo debe centrarse en las personas, el planeta y la prosperidad compartida; crear, mediante soluciones innovadoras que fortalezcan alianzas y resiliencia empresarial; y finalmente crecer, como resultado de la sostenibilidad y el compromiso con un futuro más justo.

Entre los expositores se contará con líderes de empresas miembros de Sumarse, quienes compartirán sus historias de sostenibilidad, así como con Bernardo Toro, asesor de la Fundación Avina, quien abrirá la jornada del martes con una ponencia sobre el paradigma de la ética empresarial.