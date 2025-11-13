Subirán los precios de las gasolina a partir de este viernes 14 de noviembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Prepare su bolsillo. Los precios de los combustibles registrarán un alza a partir de este viernes 14 de noviembre.

La Secretaría de Energía informó que la gasolina de 95 octanos subirá tres centavos por litro, por lo que el precio de venta será de $0.88 el litro.

En tanto, la gasolina de 91 octanos aumentará cuatro centavos y se venderá a $0.85 el litro.

El diésel bajo en azufre se venderá a $0.86 el litro, lo que representa un incremento de cinco centavos con respecto al precio actual.

Los precios estarán vigentes hasta el próximo viernes 28 de noviembre.

La Secretaría de Energía explicó que los precios de referencia se calculan con base en los valores internacionales de los productos terminados (gasolinas y diésel) cotizados en la costa del Golfo de los Estados Unidos, principal mercado proveedor del país.

“Durante el presente periodo, las cotizaciones internacionales registraron una ligera tendencia al alza”, indicó la entidad.