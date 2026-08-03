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    Transporte marítimo

    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros

    La Asociación Internacional de Líneas de Cruceros reportó que en el año 2025 alrededor de 722,000 pasajeros transitaron vía marítima por la ruta que pasa por varios países de Sudamérica incluyendo la travesía por el Canal panameño.

    Katiuska Hernández
    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros
    El crucero 'Disney Adventure' navegó en las esclusas Agua Clara, en Colón (Panamá) en febrero de 2026. EFE/ Bienvenido Velasco

    La travesía por el Canal de Panamá se ha vuelto una de las rutas más frecuentadas por los turistas que viajan en cruceros a destinos de Sudamérica y el Caribe.

    +info

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    El reporte de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (Clia por sus siglas en inglés) indica que el año pasado la ruta Sudamérica y el Canal de Panamá fue el principal destino para los cruceristas sudamericanos, con aproximadamente 722,000 pasajeros, lo que significó un aumento de 1.9% frente a los 708,500 viajeros registrados en 2024.

    Este segmento concentró cerca del 64% del total de viajeros en cruceros de la región, muy por encima del Caribe, que recibió 239,400 pasajeros sudamericanos.

    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros

    El informe revela que el viaje promedio vinculado a rutas de Sudamérica y el Canal de Panamá tuvo una duración total de la travesía de entre 5 a 6 días en promedio y la mayoría de los pasajeros tenían una edad 46 años.

    Los 80 kilómetros de la vía interoceánica panameña que demora en cruzarse entre 8 a 10 horas, representa uno de los atractivos más importantes de los cruceros dentro de su itinerario, algunos con ruta desde el Pacífico al Atlántico y luego hacia las islas del Caribe y en los itinerarios al sur de América Latina por el Pacífico.

    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros
    Crucero transitando por el Canal de Panamá. Archivo

    El informe muestra, además, que este corredor de Sudamérica incluyendo el Canal, superó ampliamente a otros destinos elegidos por los sudamericanos, como el Mediterráneo, con 85,700 pasajeros; los cruceros transatlánticos y alrededor del mundo, con 34,900; y el norte de Europa, con 7,300.

    No hace referencia a la cantidad de pasajeros que llegan o desembarcan en Panamá, pero es una de las oportunidades que tiene el país, para ser home port, es decir puerto base de otros cruceros principalmente en el pacífico.

    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros

    Las estadísticas del gremio de cruceros detalla que Brasil se mantuvo como el mayor mercado emisor de Sudamérica, con 783,800 pasajeros, equivalentes a cerca del 70% del total regional. Le siguió Argentina, con 173,000 viajeros y un crecimiento de 19.5%, y Colombia, con 61,500 pasajeros, un aumento de 11.8%.

    Sudamérica y el Canal de Panamá lideran las rutas de cruceros
    El crucero Queen Elizabeth cuando pasó por las esclusas de Miraflores en Canal de Panamá. Llevó más de 2,000 pasajeros. LP/Elysée Fernández

    Operadores turísticos panameños señalan que estos datos reflejan una base regional de viajeros que representa una oportunidad para fortalecer la conectividad, las escalas y la oferta turística vinculada con Panamá.

    Según datos de Clia en 2025, un total de 1.11 millones de pasajeros de Sudamérica realizaron un crucero oceánico, cifra que representa un crecimiento de 4.2% frente a los 1.07 millones de pasajeros registrados en 2024.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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