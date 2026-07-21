Suiza deposita su firma al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El instrumento de adhesión de Suiza al Tratado de Neutralidad que rige el funcionamiento del Canal de Panamá fue depositado este martes en la Organización de Estados Americanos (OEA), informó el Gobierno panameño.

El Tratado Relativo a la Neutralidad Permanente y al Funcionamiento del Canal de Panamá, conocido como el Tratado de Neutralidad, fue firmado el 7 de septiembre de 1977, como parte de los Tratados Torrijos-Carter entre Panamá y Estados Unidos, en la sede de la OEA, organismo que actúa como depositario oficial del registro.

“Suiza es el Estado número 41 en firmar el protocolo de adhesión, incluyendo los Estados Miembros de la OEA”, indicó este martes el organismo regional.

En un comunicado, el Gobierno panameño indicó que el evento celebrado en la OEA y presidido por su secretario general, Albert Ramdin, “reafirma el compromiso histórico de Suiza con la paz, la neutralidad, el derecho internacional y la preservación del libre funcionamiento de una de las rutas marítimas más importantes del mundo”.

El Gobierno de Panamá anunció el pasado 13 de mayo que Suiza se había adherido al Tratado de Neutralidad, y valoró que este paso enviaba “un mensaje claro al mundo sobre la importancia estratégica” de este activo para el “comercio internacional y la estabilidad del hemisferio occidental”.

“Las recientes adhesiones constituyen un significativo respaldo de la comunidad internacional al régimen jurídico que garantiza la neutralidad permanente del Canal de Panamá y fortalece el principio de que esta vía interoceánica debe permanecer abierta al tránsito de los buques de todas las naciones, en condiciones de igualdad, seguridad y sin discriminación”, sostuvo un comunicado de la Cancillería panameña.

Estados Unidos construyó a inicios del siglo XX el Canal y lo operó por más de ocho décadas, hasta su traspaso a Panamá el 31 de diciembre de 1999.

El paso navegable de 82 kilómetros que une el Atlántico y el Pacífico, se rige por el Tratado de Neutralidad, cuyo artículo II señala que “Panamá declara la neutralidad del Canal para que, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra, éste permanezca seguro y abierto para el tránsito pacífico de las naves de todas las naciones en términos de entera igualdad”.

“La República de Panamá y los Estados Unidos de América convienen en mantener el régimen de neutralidad establecido en el presente tratado”, agrega el artículo IV.

El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, emprendió una ofensiva diplomática para sumar más adherentes al Tratado luego de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con recuperar el Canal dada la influencia en la vía de China, una afirmación siempre rechazada por Panamá, que exigió a Washington no inmiscuir a su país en su lucha geopolítica con Pekín.

Panamá y Estados Unidos vivieron momentos de tensión en 2025 por el tema del Canal que parecen haber quedado atrás, de acuerdo con las afirmaciones de altos funcionarios de ambos gobiernos, que apuestan a seguir fortaleciendo los nexos en todos los ámbitos.