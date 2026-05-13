Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprobó la adhesión al protocolo.

El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprobó su adhesión al Protocolo Concerniente al Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

A través de un comunicado, la Cancillería agradeció la muestra de confianza del gobierno suizo, reconociendo la importancia de la vía interoceánica como “garantía de paz, estabilidad, libertad de navegación y respeto al derecho internacional”.

Panamá destaca además que la neutralidad del Canal protege el principio fundamental de que los grandes corredores del mundo deben permanecer abiertos al entendimiento, al intercambio y a la paz entre los pueblos.

Portacontenedores y gas licuado de petróleo impulsan la demanda en el Canal de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

Un mensaje de estabilidad global

La incorporación de Suiza se produce en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos en materia de seguridad marítima global.

La diplomacia panameña destacó que esta decisión reafirma el valor del Canal de Panamá como una vía marítima neutral, segura y abierta al tránsito pacífico internacional.

Asimismo, resaltó que la adhesión de Suiza —país históricamente asociado a la neutralidad, el diálogo y el respeto al derecho internacional— representa una señal de respaldo al papel estratégico de la ruta panameña para el comercio mundial.

Según las autoridades, este apoyo también contribuye al fortalecimiento de la estabilidad comercial y política del hemisferio occidental.