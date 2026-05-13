Panamá, 13 de mayo del 2026

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    Respaldo estratégico

    Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá

    El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprobó la adhesión al protocolo.

    Martha Vanessa Concepción
    Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Canal de Panamá. Cortesía ACP

    El Consejo Federal de la Confederación Suiza aprobó su adhesión al Protocolo Concerniente al Tratado sobre la Neutralidad Permanente y el Funcionamiento del Canal de Panamá, informó este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.

    +info

    Portugal también muestra interés en adherirse al Tratado de Neutralidad del Canal

    A través de un comunicado, la Cancillería agradeció la muestra de confianza del gobierno suizo, reconociendo la importancia de la vía interoceánica como “garantía de paz, estabilidad, libertad de navegación y respeto al derecho internacional”.

    Panamá destaca además que la neutralidad del Canal protege el principio fundamental de que los grandes corredores del mundo deben permanecer abiertos al entendimiento, al intercambio y a la paz entre los pueblos.

    Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Portacontenedores y gas licuado de petróleo impulsan la demanda en el Canal de Panamá. EFE/Bienvenido Velasco

    Un mensaje de estabilidad global

    La incorporación de Suiza se produce en un contexto internacional marcado por crecientes tensiones geopolíticas y desafíos en materia de seguridad marítima global.

    La diplomacia panameña destacó que esta decisión reafirma el valor del Canal de Panamá como una vía marítima neutral, segura y abierta al tránsito pacífico internacional.

    Asimismo, resaltó que la adhesión de Suiza —país históricamente asociado a la neutralidad, el diálogo y el respeto al derecho internacional— representa una señal de respaldo al papel estratégico de la ruta panameña para el comercio mundial.

    Según las autoridades, este apoyo también contribuye al fortalecimiento de la estabilidad comercial y política del hemisferio occidental.

    Suiza se adhiere al Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá
    Canal de Panamá. LP/Alexander Arosemena

    Martha Vanessa Concepción

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