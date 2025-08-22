Summit 2025 en Río refuerza a Panamá como centro logístico y de inversión

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Entre el 18 y el 22 de agosto se celebró en Río de Janeiro el Panamá Summit 2025, una misión empresarial y cultural organizada por ProPanama y el Consulado General de Panamá en Brasil, con el respaldo de instituciones privadas y gremiales.

El encuentro reunió a autoridades, empresarios, inversionistas y representantes del sector marítimo–logístico, con el propósito de consolidar a Panamá como plataforma de negocios, comercio e inversión para las Américas.

Durante una semana de actividades, se llevaron a cabo foros sectoriales, encuentros empresariales y paneles de discusión que abordaron los principales pilares de la estrategia panameña: logística, conectividad, energía, sostenibilidad, atracción de inversión extranjera y cultura.

La participación de la Cámara Marítima de Panamá (CMP) fue uno de los puntos centrales del evento, al exponer la relevancia del conglomerado marítimo–logístico en la economía nacional y su papel en la proyección internacional del país.

Panamá, mucho más que el Canal

En su presentación, la CMP destacó que el sector marítimo–logístico representa cerca del 31% del PIB nacional, genera el 30% del empleo y aporta el 23% de los salarios en Panamá. El gremio subrayó que el país ha desarrollado un ecosistema integrado por puertos, zonas francas, ferrocarril, bunkering y servicios auxiliares, lo que le permite ofrecer economías de escala altamente competitivas en la región.

El gremio también expuso el crecimiento sostenido del bunkering, que registró un aumento del 19.8% en ventas durante el primer semestre de 2025 y más de 3,700 buques abastecidos. A la vez, Panamá se posiciona como pionero regional en la incorporación de bio-bunkering, en línea con los objetivos globales de descarbonización y con la estrategia de la OMI para el uso de combustibles alternativos.

Otro de los ejes presentados fue el papel de la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, que reexportan más de 9,600 millones de dólares al año, gracias a la red multimodal que conecta al país con Centro y Suramérica. Aunque el Canal de Panamá continúa siendo el corazón del sistema, la CMP recalcó que el país es mucho más que esta vía interoceánica, y que cada tránsito genera efectos multiplicadores en industrias conexas como astilleros, operadores portuarios y servicios auxiliares.

Alianzas estratégicas en Brasil

En el marco del Panamá Summit 2025 también se celebró la firma del Convenio Marco de Cooperación Internacional entre la Cámara Marítima de Panamá y la Cámara de Arbitraje del Derecho Marítimo, Portuario y Comercio Exterior de Brasil, con el objetivo de fortalecer la resolución especializada de controversias, impulsar la capacitación y fomentar el intercambio técnico en el sector.

Además, representantes panameños sostuvieron reuniones con altos directivos de la Secretaría de Estado de Energía y Economía del Mar del Estado de Río de Janeiro, una dependencia brasileña enfocada en el desarrollo de la denominada economía azul. En este encuentro se avanzó en la confección de un Memorando de Entendimiento (MOU) para promover intercambios bilaterales en materia marítima, logística y energética.

Agradecimientos y proyección internacional

La CMP y los participantes panameños agradecieron el respaldo de ProPanama, el Consulado General de Panamá en Río de Janeiro y la Embajada de Panamá en Brasilia, cuyo apoyo fue clave para la organización del evento.

El Panamá Summit 2025 en Río de Janeiro consolidó la presencia del país como hub estratégico de oportunidades y reforzó el compromiso del sector privado y público con la competitividad y el posicionamiento internacional de Panamá.