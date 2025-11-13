Superintendencia de Bancos aprueba fusión de Scotiabank con Davivienda en Panamá

Exclusivo Suscriptores

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) aprobó mediante la Resolución SBP.BAN-R-2026-00506, del 20 de agosto de 2025 y publicada en septiembre, la autorización para que The Bank of Nova Scotia, Sucursal Panamá (Scotiabank) y Banco Davivienda (Panamá), S.A. ejecuten el traspaso de activos y pasivos que forman parte de las operaciones bancarias, consolidando así uno de los movimientos financieros más relevantes del año en la región.

Según la resolución, el traspaso representa alrededor del 75% de los activos y pasivos de Scotiabank Panamá y constituye un paso clave dentro del proceso de integración de las operaciones de The Bank of Nova Scotia en Panamá, Costa Rica y Colombia con las del Grupo Bolívar, conglomerado financiero propietario de Davivienda.

La SBP señaló que, tras los análisis correspondientes, no existen objeciones para la ejecución de la transacción, la cual se enmarca en el Artículo 16, Literal I, Numeral 27 de la Ley Bancaria y el Acuerdo Bancario N.° 2-2004. Ambas instituciones deberán publicar el aviso oficial por tres días hábiles consecutivos en un diario de circulación nacional.

Contexto regional de la fusión

En enero de 2025, Davivienda confirmó la firma de un convenio con Scotiabank Canadá (The Bank of Nova Scotia) para incorporar las operaciones de esta entidad en Colombia, Costa Rica y Panamá a su oferta de servicios financieros.

El acuerdo deja al Grupo Bolívar, propietario de Davivienda, a cargo de tres mercados estratégicos donde Scotiabank operaba previamente.

Scotiabank se convierte en accionista de Davivienda con aproximadamente el 20% de la totalidad de las operaciones y participación en su junta directiva.

El conglomerado resultante manejaría 3.8 millones de tarjetas de crédito y cerca de 13 millones de clientes, acercándose al liderazgo de Bancolombia, que cuenta con más de 14 millones de usuarios.

Al cierre de 2024, Scotiabank mantenía en Panamá una cartera de préstamos por $2,870 millones, mientras que Davivienda reportaba $854 millones. La fusión implicará un crecimiento de 180% en los activos del banco en Panamá, según datos regionales de la entidad.

En enero, en entrevista con La Prensa, Javier Suárez, presidente de Davivienda, explicó que la fusión marca “un salto muy importante” para el banco en el sistema financiero panameño.

“Pasamos de tener una presencia marginal a una más relevante. Panamá es un mercado consolidado y competitivo, pero creemos que la oferta que llevamos será de buena calidad y muy enfocada en innovación y cercanía con el cliente”, afirmó.

El ejecutivo destacó que la incorporación de las operaciones de Scotiabank permitirá ampliar el negocio de consumo y tarjetas de crédito, así como fortalecer la plataforma digital para ofrecer servicios regionales integrados.

Etapas de la integración y marca

La integración de las operaciones y marcas se dará de manera progresiva, tras las respectivas autorizaciones regulatorias.

Hasta la fecha los reguladores bancarios de Costa Rica y de Panamá han dado la aprobación a esta operación de fusión, solo falta el regulador de Colombia.

“Hasta tanto el regulador bancario no apruebe la fusión, no se podrá implementar el cambio de marca en los tres mercados”, indicó una fuente del banco.

Para el caso de Panamá y los otros mercados se había establecido el 1 de diciembre, como una fecha clave para que se concretara del todo la transición de la operación y la integración de los bancos.

La integración en Colombia, Costa Rica y Panamá representa $60 mil millones en activos y un crecimiento cercano al 40% regionalmente.

El nuevo conglomerado se ubicará entre los diez bancos más grandes de América Latina (excluyendo Brasil), con $6 mil millones en patrimonio y una amplia base de clientes en Centroamérica y Colombia.