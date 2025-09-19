Superintendencia de Seguros niega aval a proyecto que otorga 25% de descuento en pólizas de autos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Superintendencia de Seguros y Reaseguros informó este jueves que no ha avalado el proyecto de ley 53, que establece un 25% de descuento en la renovación de pólizas de seguro de autos para conductores que no registren siniestros durante un año.

En un comunicado, la entidad rechazó las declaraciones del diputado proponente, Ricardo Vigil, quien aseguró que la Superintendencia había emitido una “opinión favorable” al proyecto, aprobado en tercer debate esta semana en la Asamblea Nacional.

El organismo reconoció el interés social que motiva la iniciativa; sin embargo, advirtió sobre varios aspectos de la propuesta, en particular lo relacionado con la devolución de primas.

Según la Superintendencia, la medida representa un riesgo para la estabilidad financiera del sector asegurador. Durante las discusiones, la institución subrayó la importancia de respetar los principios técnicos que rigen la actividad, como la solidaridad y la teoría de los grandes números.

“La experiencia demuestra que un porcentaje reducido de asegurados concentra la mayor parte de las reclamaciones; en consecuencia, devolver primas a quienes no han presentado siniestros podría descapitalizar a las aseguradoras y comprometer su capacidad de respuesta”, señaló el comunicado.

La entidad reiteró que no se opone al objetivo de ofrecer beneficios a los consumidores, pero enfatizó que cualquier medida en ese sentido debe ser financieramente viable, sostenible y legal.

El proyecto, que obtuvo 46 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, modifica artículos de la Ley 68 de septiembre de 2016, sobre el seguro obligatorio básico de accidentes de tránsito, y adiciona disposiciones a la Ley 12 de abril de 2012, que regula la actividad aseguradora en Panamá.

El documento establece que el beneficio se mantendrá en las renovaciones posteriores, pero no será acumulable y se perderá si el asegurado resulta responsable de un accidente con la misma compañía.