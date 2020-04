Supermercados limitan acceso de personas que brindan servicio delivery

Algunos supermercados han empezado a limitar el acceso al personal que presta el servicio de entrega a domicilio (delivery) para dar prioridad y agilizar la entrada de los clientes que salen a efectuar sus compras durante el horario permitido, según la medida de toque de queda nacional.

En Panamá, de acuerdo con el reglamento de toque de queda nacional, los consumidores pueden salir a los supermercados y farmacias en función de su género y último número de documento de identidad (cédula o pasaporte, según sea el caso), para mitigar aglomeraciones en medio de la crisis del coronavirus.

Las mujeres pueden salir los lunes, miércoles y viernes; mientras que los hombres pueden los martes, jueves y sábados. El domingo, todos deben quedarse en casa.

Debido a estas restricciones, muchas personas han optado por el servicio de entrega a domicilio como un salvavidas. Sin embargo, las extensas listas de los clientes han estado alargando el tiempo de los repartidores en las tiendas. La normativa establece que no pueden estar más de 50 personas en los supermercados y farmacias.

Además de reducir el acceso durante el día, de 10:00 am a 2:00 pm los repartidores del servicio delivery no tendrán acceso. “La medida busca asegurar que los adultos mayores puedan realizar sus compras sin mayores inconvenientes”, informa una cadena en sus canales virtuales. Según los horarios establecidos por las autoridades los adultos mayores pueden hacer sus compras de 11:00 am a 1:00 pm.

En Panamá, varios supermercados y tiendas de comestibles ofrecen sus servicios a domicilio para permitir que los consumidores se queden en casa y evitar aglomeraciones, pero estos servicios están saturados en muchas de las cadenas debido a la alta demanda.

También, a través de sus redes sociales, los comercios piden mayor solidaridad por parte de los consumidores. Solicitan que realicen su lista de supermercado por categorías desde su casa, lleven su tiempo cronometrado en el celular, así como mantener el orden y la limpieza dentro de las tiendas.