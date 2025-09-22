Panamá, 22 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    |
    SUJETOS NO FINANCIEROS

    Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales

    José González Pinilla
    Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales
    Genaro López Bultrón, hijo del dirigente sindical Genaro López. LP Isaac Ortega

    La Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) ordenó la suspensión de los derechos corporativos de 26 personas jurídicas cuyo agente residente es el abogado Genaro López Bultrón, hijo del sindicalista Genaro López, quien tiene una medida cautelar de arresto domiciliario.

    La decisión de la Superintendencia se produce luego de que comprobara que López Bultrón no cumplió con la obligación de registrar a los beneficiarios finales en el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales, tal como lo exige la legislación en materia de transparencia.

    Según la Resolución No.S-061-2025, firmada el 12 de septiembre de 2025, el abogado —con idoneidad profesional 13300— no cargó la información requerida en el sistema al 25 de agosto de 2025.

    La medida aplicada por la Superintendencia la sustenta en la Ley 129 de 17 de marzo de 2020, que creó el registro privado y único de beneficiarios finales de personas jurídicas. Esta normativa establece en su artículo 3 que todo abogado o firma de abogados que funja como agente residente debe inscribirse ante la SSNF y garantizar la carga de datos de las sociedades a su cargo.

    En tanto, el artículo 24 de la misma ley —modificado por la Ley 254 de 2021— autoriza a la Superintendencia a ordenar al Registro Público de Panamá la suspensión de los derechos corporativos de las sociedades que no hayan sido registradas o actualizadas dentro de los plazos señalados.

    El proceso y las sanciones están regulados también por el Acuerdo No. JD-01-2022 y la Resolución No. S-016-2022, que otorgan un máximo de 30 días calendario para subir la información una vez que el agente residente concluye su propio registro.

    Gaceta Oficial

    La resolución incluye la publicación en la Gaceta Oficial de la lista de las 26 sociedades representadas por López Bultrón que se encuentran en incumplimiento, dejando claro que no cabe recurso administrativo alguno contra tal decisión.

    Suspenden a 26 sociedades ligadas al abogado Genaro López Bultrón por incumplir registro de beneficiarios finales
    Las sociedades donde Genaro López Bultrón es agente residente.

    José González Pinilla

    Editor

    LAS MÁS LEÍDAS

    • ‘No vivo con mi marido desde hace 15 años y todavía estamos felizmente casados’: las parejas LAT, el nuevo concepto que está en aumento en el mundo. Leer más
    • Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025. Leer más
    • Panamá ofrecerá cupones de $500 en descuentos a los turistas que se queden en el país entre 3 y 4 noches. Leer más
    • Buques de la Armada de Estados Unidos ‘siguen pagando por transitar por el Canal’, aclara el administrador. Leer más
    • Tuneladora Panamá cruza bajo el Canal y marca un hito en la Línea 3 del Metro. Leer más
    • Calendario del PASE-U 2025: cuándo será el segundo pago y cómo se entregará. Leer más
    • Educadores acorralados: multas y descuentos golpean luego del paro de más de dos meses. Leer más