Tarifas eléctricas se ajustan a partir del 1 de enero de 2026; la mayoría de los usuarios no tendrá aumentos en su factura

Las empresas ENSA, Edemet y Edechi informaron el nuevo pliego tarifario que regirá durante el primer semestre de 2026. Los clientes con consumos superiores a 300 kilovatios hora al mes percibirán un aumento en la tarifa, tras la eliminación del FET adicional, un subsidio de carácter temporal.

A partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el nuevo pliego tarifario del servicio eléctrico correspondiente al primer semestre del año, lo que implicará algunos ajustes en la factura para una parte de los clientes de las empresas Elektra Noreste, S.A., (ENSA), Empresa de Distribución Eléctrica Metro Oeste, S.A. (Edemet) y Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi), estas dos últimas del grupo Naturgy.

En el caso de ENSA, la empresa aclaró que el 71.5% de los clientes no percibirá ningún aumento.

Explicaron que el ajuste responde a las disposiciones de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) y al vencimiento del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) adicional, un subsidio temporal implementado por el Gobierno para mitigar el impacto del alza en los costos de la energía durante el segundo semestre de 2025.

Según ENSA, los clientes que no reciben el FET ordinario —principalmente aquellos con consumos superiores a 300 kilovatios hora (kWh)— experimentarán un incremento promedio de 2.74%, aunque en algunos casos el ajuste podría ubicarse entre 3% y 5%, dependiendo del tipo de tarifa y el nivel de consumo.

En contraste, los usuarios residenciales con tarifa BTS (baja tensión simple) aplicado en su mayoría a clientes residenciales, que consumen entre 0 a 300 kWh y que continúan recibiendo el FET ordinario, no verán reflejado ningún aumento en su factura eléctrica durante el primer semestre del próximo año.

El nuevo pliego tarifario regirá a partir de enero. LP/Archivo

La empresa explicó que la suspensión tarifaria de octubre de 2024, ordenada por la Corte Suprema de Justicia, obligó a aplicar una tarifa desactualizada, lo que generó un acumulado de costos que puso en riesgo la sostenibilidad financiera de los agentes del sector eléctrico.

Para enfrentar esa situación, el Consejo de Gabinete aprobó el FET adicional, que permitió neutralizar el impacto del desfase entre julio y diciembre de 2025, pero no fue prorrogado para el período enero-junio de 2026.

ENSA reiteró que el monto final de la factura depende directamente de los hábitos de consumo, por lo que recomendó a los clientes mantener su uso de energía por debajo de los 300 kWh mensuales para evitar ajustes y continuar beneficiándose del subsidio vigente.

Actualmente, ENSA atiende a 548,535 clientes, de los cuales el 81% se concentra en la provincia de Panamá, incluyendo el área metropolitana, que representa el 57% de la ciudad de Panamá. La empresa aseguró que mantendrá su compromiso con la transparencia, la información oportuna y la mejora continua del servicio eléctrico.

En el caso de las empresas distribuidoras Edemet y Edechi, del grupo Naturgy, explicaron que en los pliegos tarifarios para el período enero-junio de 2026 la mayoría de los clientes residenciales no tendrá incrementos, siempre que mantengan su consumo dentro del rango subsidiado es decir, hasta los 300 kilovatios hora (kWh). No obstante, los clientes de mayor consumo y aquellos sin subsidio sí enfrentarán ajustes en su facturación.

Los clientes que consuman hasta 300 kilovatios hora no tendrán afectación en la tarifa. Cortesía/Asep

Aclararon que los que continúen recibiendo el FET ordinario no verán cambios en su factura eléctrica durante este período.

Sin embargo, los documentos regulatorios detallan que los clientes con consumos superiores a 300 kWh, así como aquellos que no reciben subsidios, sí enfrentarán ajustes en la facturación, como resultado de la actualización de los costos de distribución, comercialización y alumbrado público, además de los costos de abastecimiento de energía reconocidos por el régimen tarifario.

En el área de concesión de Edemet, que cubre Panamá Oeste y sectores de la provincia de Panamá, el impacto se concentrará principalmente en hogares de mayor consumo y clientes comerciales, mientras que en Edechi, que atiende a Chiriquí y otras zonas del occidente del país, el ajuste seguirá el mismo patrón, sin afectar a la mayoría de los usuarios residenciales.

Los pliegos también incorporan la actualización semestral de cargos, conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y a las variaciones en los costos de generación y transmisión, mecanismos contemplados en la normativa vigente del sector eléctrico. Así como los costos de abastecimiento de energía previstos para el primer semestre del próximo año, conforme al régimen tarifario vigente y a los lineamientos aprobados por la ASEP.

En el primer semestre de 2025 la cantidad de clientes del servicio público de electricidad abarcaba a más de 1.34 millones, de los cuales 592,964, es decir un 44% pertenecen a la zona de concesión de Edemet. Por su parte, ENSA tenía 567,476 clientes que representaban el el 42% de la totalidad y Edechi el 14%, con 185,588 clientes.

La zona de concesión de Edemet se enmarca dentro de las provincias de Veraguas, Coclé, Herrera, Los Santos, Panamá y Panamá Oeste, incluyendo el Parque Natural Metropolitano, el Parque Nacional Camino de Cruces, el Parque Nacional Soberanía, y la Finca Agroforestal Río Cabuya.

Edechi (EDECHI), abarca las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro.