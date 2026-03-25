Panamá, 25 de marzo del 2026

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    ESTUDIO

    Tasa a pasajeros en tránsito desata rechazo del sector turismo

    El sector advierte que la medida restaría competitividad al hub panameño, podría provocar la reubicación de rutas y cuestiona la falta de garantías sobre el uso de los fondos recaudados.

    Katiuska Hernández
    Tasa a pasajeros en tránsito desata rechazo del sector turismo
    Alertan sobre el efecto negativo en la conectivid aérea de una tasa para los pasajeros en tránsito. LP/Elysée Fernández

    La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) reiteró su rechazo al anteproyecto de ley N.° 131, que propone cobrar una tasa a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al considerar que la medida afectaría la competitividad del país como hub aéreo regional.

    +info

    Cobro de $10 a pasajeros en tránsito vuelve al debate y genera oposición

    En un comunicado emitido este 24 de marzo, el gremio advirtió que la iniciativa, presentada sin un estudio previo, encarecería el tránsito por Tocumen y colocaría a Panamá en desventaja frente a otros centros de conexión como Bogotá, Lima y San Salvador, que no aplican cargos adicionales a este tipo de pasajeros.

    Camtur destacó que más del 70% de los pasajeros que utilizan Tocumen están en tránsito, por lo que cualquier medida que desincentive este flujo tendría efectos directos en la conectividad aérea, el turismo y sectores vinculados como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

    El gremio también advirtió que la tasa podría debilitar el posicionamiento de Panamá como plataforma de negocios y destino turístico, al tiempo que hizo un llamado a la Asamblea Nacional a reconsiderar la propuesta y apostar por políticas que fortalezcan la conectividad y atraigan más visitantes al país.

    Desde Bocas del Toro, el sector turístico también alertó que de aplicar esta tasa a los pasajeros en tránsito —que no ingresan al país— podría influir en la reubicación de rutas hacia otros hubs, reducir el volumen de viajeros y afectar el impacto económico indirecto del sector.

    Además, cuestionó la falta de mecanismos claros, medibles y auditables sobre el uso de los fondos, advirtiendo que, sin garantías de transparencia y resultados, la medida podría generar efectos adversos en la inversión, el empleo y la estabilidad económica.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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