Tasa a pasajeros en tránsito desata rechazo del sector turismo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El sector advierte que la medida restaría competitividad al hub panameño, podría provocar la reubicación de rutas y cuestiona la falta de garantías sobre el uso de los fondos recaudados.

La Cámara Nacional de Turismo de Panamá (Camtur) reiteró su rechazo al anteproyecto de ley N.° 131, que propone cobrar una tasa a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, al considerar que la medida afectaría la competitividad del país como hub aéreo regional.

En un comunicado emitido este 24 de marzo, el gremio advirtió que la iniciativa, presentada sin un estudio previo, encarecería el tránsito por Tocumen y colocaría a Panamá en desventaja frente a otros centros de conexión como Bogotá, Lima y San Salvador, que no aplican cargos adicionales a este tipo de pasajeros.

Camtur destacó que más del 70% de los pasajeros que utilizan Tocumen están en tránsito, por lo que cualquier medida que desincentive este flujo tendría efectos directos en la conectividad aérea, el turismo y sectores vinculados como la hotelería, el transporte y la gastronomía.

El gremio también advirtió que la tasa podría debilitar el posicionamiento de Panamá como plataforma de negocios y destino turístico, al tiempo que hizo un llamado a la Asamblea Nacional a reconsiderar la propuesta y apostar por políticas que fortalezcan la conectividad y atraigan más visitantes al país.

Desde Bocas del Toro, el sector turístico también alertó que de aplicar esta tasa a los pasajeros en tránsito —que no ingresan al país— podría influir en la reubicación de rutas hacia otros hubs, reducir el volumen de viajeros y afectar el impacto económico indirecto del sector.

Además, cuestionó la falta de mecanismos claros, medibles y auditables sobre el uso de los fondos, advirtiendo que, sin garantías de transparencia y resultados, la medida podría generar efectos adversos en la inversión, el empleo y la estabilidad económica.