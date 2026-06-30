Café con La Prensa: Tecnología y nuevos riesgos marcan el debate sobre el futuro de los seguros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Especialistas analizan cómo la innovación, la regulación y los nuevos riesgos están transformando la industria de los seguros en Panamá.

La transformación digital, la gestión de riesgos y la construcción de confianza en un entorno cada vez más complejo son los ejes del conversatorio “Seguros: tecnología, confianza y protección ante nuevos desafíos”, que se realiza este martes 30 de junio, como parte del ciclo Café con La Prensa.

El encuentro reúne a representantes del sector asegurador, empresarial y financiero para analizar cómo la aceleración tecnológica, el uso de datos y la aparición de nuevos riesgos están redefiniendo la industria.

Café con La Prensa. Seguros. Tecnología, Confianza y Protección Ante Nuevos Desafíos. LP/ Alexander Arosemena

Entre los temas que centran la discusión figuran la ciberseguridad, el cambio climático, la movilidad, la salud y la necesidad de desarrollar modelos de protección y gestión de riesgos más ágiles y personalizados para empresas y ciudadanos.

El panel cuenta con la participación de Luis Enrique Bandera, superintendente de Seguros y Reaseguros de Panamá; Juan Carlos Alain, gerente general de UniVivir Seguros; y Jorge Olivardía, abogado y socio de Sucre Arias Reyes.

Café con La Prensa. Seguros. Tecnología, Confianza y Protección Ante Nuevos Desafíos. LP/ Alexander Arosemena

Los tres comparten sus perspectivas sobre la evolución del mercado asegurador, los desafíos regulatorios, la innovación tecnológica y las tendencias que marcarán el futuro del sector.

Jorge Olivardía, abogado y socio de Sucre Arias Reyes, sostuvo la importancia de adaptar algunas legislaciones ante los cambios que se plantean en la industria de seguros.

Comentó que, además de las insurtech, que son nuevos mecanismos de seguros con herramientas tecnológicas, también están otras tendencias, como los microseguros, que abren la oportunidad para expandir el crecimiento de la cobertura.

Jorge Olivardía en Café con La Prensa. Seguros. Tecnología, Confianza y Protección Ante Nuevos Desafíos. LP/ Alexander Arosemena

“No hay normas que regulen actualmente los microseguros. Hay muchas limitaciones legales que no permiten que crezcan más”.

Juan Carlos Alain, gerente general de UniVivir Seguros, sostuvo que cada día la tecnología ayuda a mejorar los servicios en la industria, pero también crea nuevos desafíos que incentivan a transformar y adaptar los servicios.

“Pensamos no solamente en los temas de vida y salud, sino más allá. Una visión para darle un crecimiento a la compañía y enfocarse en otros ramos patrimoniales”.

Con ese enfoque, se buscan innovaciones con inteligencia artificial, robótica y otras tecnologías para brindarle mejoras al asegurado.

Precisó que el debate está guiado a usar la tecnología, la inteligencia artificial y la automatización para que el producto final responda a las necesidades de los asegurados.

Indicó que no se trata de sustituir personal, sino de que puedan ser repotenciados con nuevas herramientas.