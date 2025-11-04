Panamá, 04 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Telecomunicaciones

    Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela en su nuevo plan estratégico

    EFE
    Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela en su nuevo plan estratégico
    La salida de su unidad de Hispanoamérica implica abandonar México, Chile y Venezuela.

    La compañía española Telefónica anunció su salida de Hispanoamérica, concretamente de México, Chile y Venezuela, dentro de su nuevo plan estratégico, aunque sin avanzar un horizonte temporal, según explicó este martes su presidente, Marc Murtra.

    “Vamos a salir de Hispanoamérica”, afirmó Murtra en una rueda de prensa en la que presentó el plan estratégico 2026-2029, el mismo día en que la compañía difundió sus resultados hasta septiembre y protagonizó su peor caída en el Ibex 35, principal indicador del parqué español, en los últimos cinco años.

    La salida de su unidad de Hispanoamérica implica abandonar México, Chile y Venezuela, los únicos países donde aún está presente, además de Colombia, donde el acuerdo de venta está sujeto a ciertas condiciones de cierre.

    Murtra no precisó el horizonte en el que saldrá de estos tres países latinoamericanos con el fin de que no interfiera en la negociación con posibles compradores.

    Telefónica anuncia su salida de México, Chile y Venezuela en su nuevo plan estratégico
    El presidente de Telefónica, Marc Murtra, durante la rueda de prensa para la presentación de resultados este martes, en Madrid. EFE/ Víctor Lerena

    Justificó que la salida de Venezuela solo es una decisión estratégica de Telefónica, que ya viene del plan de 2019, que fue ratificada con el actual, sin que hayan entrado en cuestiones políticas.

    “No somos un actor político ni damos opiniones políticas”, zanjó.

    En el nuevo plan estratégico Telefónica seguirá apostando por sus cuatro mercados principales: España, Reino Unido, Alemania y Brasil.

    Telefónica disminuyó sus ingresos en su unidad de Hispam (Chile, Colombia, Ecuador, México, Uruguay y Venezuela) hasta los 3,152 millones de euros (3,620 millones de dólares), un 11.3% menos que los nueve primeros meses de 2024, según los datos publicados hoy.

    En total, la compañía perdió 1,080 millones de euros (1,240 millones de dólares) hasta septiembre, frente a los 954 millones de euros (1,095 millones de dólares) que ganó en los nueve primeros meses de 2024, por el impacto de las desinversiones acometidas en Latinoamérica.

    Telefónica presentó sus cuentas en un periodo que está marcado por las ventas de sus activos en Argentina y Perú en el primer semestre del año y por el cierre de los de Uruguay y Ecuador, el 7 y 30 de octubre respectivamente.

    EFE

    Agencia de noticias

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Estas son las delegaciones y bandas independientes que desfilarán este 3 de noviembre en la ruta 1 y 2. Leer más
    • Cervecería Nacional anuncia la reducción de personal por ‘caída de ventas y aumento de impuestos’. Leer más
    • Aprehenden a funcionario de la CSS por presuntamente solicitar pagos irregulares a una empresa en Chiriquí. Leer más
    • Contraloría ordena secuestro de bienes por $285 mil al exalcalde de San Miguelito por presuntas irregularidades. Leer más
    • Corte Suprema de Justicia rechaza recurso que cuestionaba detenciones durante las protestas en Bocas del Toro. Leer más
    • El puente de Las Américas vuelve a brillar: encienden su nueva iluminación por las fiestas patrias. Leer más
    • Comienza el vaciado de concreto en la imponente Torre Este del Cuarto Puente. Leer más