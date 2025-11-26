Temporada navideña: han ingresado cerca de 38 mil arbolitos a Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) informó que hasta la fecha han ingresado al país cerca de 38 mil arbolitos de Navidad, la mayoría provenientes de Canadá.

Luis Benavides, de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Mida, adelantó que esta cantidad de arbolitos llegó en unos 47 contenedores de 40 pies.

El funcionario detalló que cada contenedor transporta alrededor de 1,000 árboles cuando son pequeños y entre 400 y 600 en el caso de los más grandes.

Las direcciones de Cuarentena Agropecuario y Sanidad Vegetal continúan con la verificación del cumplimiento de las normas fitosanitarias durante la recepción del producto.

Benavides explicó que las verificaciones se realizan de manera aleatoria, con el fin de detectar la posible presencia de plagas.

Confirmó que se han encontrado algunos insectos, pero que los análisis de laboratorio han determinado que no representan riesgo cuarentenario.

Resaltó que desde hace años los arbolitos son recibidos únicamente con su certificación fitosanitaria y posteriormente se someten a muestreos al llegar a Panamá.

El Mida también indicó que para la segunda semana de diciembre se recibirán los últimos contenedores de arbolitos, y que podrían llegar de 60 y 65 contenedores con arbolitos de diferentes tamaños.