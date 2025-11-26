Panamá, 26 de noviembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Fin de Año

    Temporada navideña: han ingresado cerca de 38 mil arbolitos a Panamá

    Henry Cárdenas P.
    Temporada navideña: han ingresado cerca de 38 mil arbolitos a Panamá
    Los contenedores deben llegar con su respectiva certificación fitosanitaria. Cortesía

    El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (Mida) informó que hasta la fecha han ingresado al país cerca de 38 mil arbolitos de Navidad, la mayoría provenientes de Canadá.

    Luis Benavides, de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Mida, adelantó que esta cantidad de arbolitos llegó en unos 47 contenedores de 40 pies.

    El funcionario detalló que cada contenedor transporta alrededor de 1,000 árboles cuando son pequeños y entre 400 y 600 en el caso de los más grandes.

    Las direcciones de Cuarentena Agropecuario y Sanidad Vegetal continúan con la verificación del cumplimiento de las normas fitosanitarias durante la recepción del producto.

    Benavides explicó que las verificaciones se realizan de manera aleatoria, con el fin de detectar la posible presencia de plagas.

    Confirmó que se han encontrado algunos insectos, pero que los análisis de laboratorio han determinado que no representan riesgo cuarentenario.

    Resaltó que desde hace años los arbolitos son recibidos únicamente con su certificación fitosanitaria y posteriormente se someten a muestreos al llegar a Panamá.

    El Mida también indicó que para la segunda semana de diciembre se recibirán los últimos contenedores de arbolitos, y que podrían llegar de 60 y 65 contenedores con arbolitos de diferentes tamaños.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: Dónde y cuándo realiza el Ifarhu el pago esta semana. Leer más
    • Pago de diciembre del Décimo tercer mes 2025: calendario oficial. Leer más
    • 1,400 tamales y más de 45 libras de arroz pedía una escuela en Chiriquí para celebrar Villa Navideña. Leer más
    • ‘No hay razones’: Universidad de Panamá pide al Ministerio de Economía y Finanzas reconsiderar los fondos para el bono de fin de año. Leer más
    • Activan servicio exprés para emitir pasaportes en el Aeropuerto de Tocumen; tiene un costo adicional de 75 dólares. Leer más
    • Qué hacen y cómo viven los militares de Estados Unidos que se entrenan en la selva panameña. Leer más
    • Tensión en el ITSE: rectora Milena Gómez es enviada de vacaciones, aparentemente forzadas. Leer más