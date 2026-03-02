Tensión en Medio Oriente no altera por ahora el paso por el Canal de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La vía interoceánica informó que sigue operando con normalidad mientras evalúa la evolución del comercio marítimo internacional, en medio de advertencias de la Organización Marítima Internacional por ataques a buques en el Golfo Pérsico.

El Canal de Panamá informó que monitorea la evolución del comercio marítimo internacional y las dinámicas que puedan influir en sus flujos, ante la escalada de tensiones en Medio Oriente y los recientes ataques a buques mercantes en el Golfo Pérsico.

La administración de la vía interoceánica señaló a La Prensa, que, dada la naturaleza cambiante de la situación, “resultaría prematuro anticipar posibles consecuencias o impactos específicos” que estos acontecimientos pudieran tener sobre el tránsito de buques por el Canal.

No obstante, reiteró que la operación se mantiene segura, eficiente y confiable, garantizando un servicio continuo y sin interrupciones a la comunidad marítima mundial.

Canal en cifras

Durante el año fiscal 2025, el Canal de Panamá registró un movimiento de 489.2 millones de toneladas CP/SUAB a través de 13,404 tránsitos. Los ingresos totales alcanzaron $5,705 millones y el aporte al Tesoro Nacional fue de $2,965 millones. El mayor crecimiento en tonelaje se dio en el segmento de buques graneleros, con un aumento de 83%, seguido por portacontenedores, tanqueros y gaseros. El 69.9% de la carga tuvo como origen o destino Estados Unidos, mientras que China y Japón se ubicaron en el segundo y tercer lugar. La ruta entre la Costa Este de Estados Unidos y Asia se mantuvo como la principal del Canal.

Alerta internacional para el transporte marítimo

El pronunciamiento se produce luego de que la Organización Marítima Internacional (OMI), dependiente de la ONU, instara a las navieras a “evitar el tránsito por la región” del Golfo Pérsico hasta que mejoren las condiciones de seguridad. Su secretario general, Arsenio Domínguez, alertó sobre ataques contra buques mercantes que han dejado al menos una víctima mortal y varios heridos.

El organismo británico UKMTO, encargado de velar por la seguridad del tráfico marítimo, reportó varios incidentes en aguas de Emiratos Árabes Unidos, Omán y Baréin, en medio de la escalada tras la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aunque no se ha decretado oficialmente el cierre del estrecho de Ormuz, varias navieras suspendieron de forma temporal sus operaciones en la zona.

El estrecho de Ormuz, punto estratégico mundial

Entre ellas figuran Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), así como la japonesa Ocean Network Express (ONE), que anunció la paralización temporal de sus servicios “hacia y desde” el Golfo Pérsico mientras evalúa la situación viaje por viaje.

Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 20% del petróleo que se comercia por mar a nivel mundial, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos y la ONU, por lo que cualquier alteración sostenida podría tener repercusiones en los mercados energéticos y en las cadenas logísticas globales.

En este contexto, el Canal de Panamá reiteró que mantiene una vigilancia constante sobre los acontecimientos internacionales y que continuará informando oportunamente sobre cualquier cambio que pudiera incidir en sus operaciones.