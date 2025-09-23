Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Reunión

    Tercera naviera más grande del mundo manifiesta interés en los nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá

    Henry Cárdenas P.
    La reunión del presidente Mulino, con directivos de la naviera, se realizó en Nueva York. Cortesía

    En su visita a Nueva York (Estados Unidos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo una reunión con los representantes de la naviera, CMA CGM S.A. (Compagnie Maritime d’Affrètement y Compagnie Générale Maritime), que manifestó su interés en tener una operación portuaria en Panamá.

    Así lo informó la Presidencia de la República, que destacó que se trata de la tercera naviera más grande del mundo.

    Rodolphe Saadé, presidente de CMA CGM S.A., señaló que este grupo de capital francés le ha dado seguimiento a las oportunidades que ofrece Panamá con el objetivo de tener una operación portuaria en el país, debido a sus facilidades logísticas y su estratégica posición.

    Dentro de las opciones de gran interés para la naviera, se encuentran los dos nuevos puertos anunciados por el Canal de Panamá: Corozal y Telfer.

    “Panamá es muy importante para nosotros”, afirmó Saadé, quien preside una empresa naviera que opera 200 rutas marítimas en 400 puertos de 150 países.

    Por su parte, Mulino destacó que Panamá desarrolla actualmente una estrategia marítima dirigida a potencializar las capacidades logísticas del país, lo que incluye el saneamiento de algunas concesiones y el lanzamiento de nuevos proyectos portuarios.

    La Presidencia informó que en el encuentro contó con la participación del ministro de Economía, Felipe Chapman, y del Ministro del Canal, Ramón Icaza.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

