Tercera pista y espacio aéreo son claves para ampliar la capacidad aérea de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El crecimiento del tráfico aéreo obliga a acelerar decisiones sobre una tercera pista, la compra de terrenos y el rediseño del espacio aéreo para evitar cuellos de botella en Panamá.

Tocumen invierte más de $598 millones en la rehabilitación de sus dos pistas de aterrizaje. Cortesía

El anuncio de compra de 60 aeronaves por parte de Copa Airlines, que elevará su flota a 200 aviones hacia 2034, puso en marcha el reloj para que el Aeropuerto Internacional de Tocumen y la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) aceleren decisiones clave sobre la expansión de la capacidad aeroportuaria del país, especialmente en lo que respecta a una tercera pista de aterrizaje que ahora entra en el radar con mayor urgencia.

Hasta hace poco, este proyecto no se contemplaba antes de 2035. Sin embargo, el crecimiento proyectado del tráfico aéreo y el aumento de la flota obligan a replantear los tiempos. Hoy, la discusión ya no es si se hará, sino cuándo y bajo qué condiciones.

Antes de pensar en la construcción, el aeropuerto enfrenta un paso crítico: la adquisición de terrenos colindantes. Planes adelantados por otras administraciones de Tocumen apuntaban a la compra de unas 750 hectáreas en áreas cercanas, un proceso que es determinante para garantizar el espacio necesario para futuras expansiones.

Esto no significa que se utilizarán todas para construir la tercera pista, pero sí es necesario garantizar el espacio que requerirá el aeropuerto para seguir creciendo en el mediano y largo plazo.

Tocumen espera movilizar 30 millones de pasajeros al año para final de la década. Ilustración realizada con Inteligencia Artificial

Las cifras preliminares son contundentes. Se estima que la compra de terrenos y la construcción de la tercera pista requerirían una inversión superior a los $500 millones, con un periodo de ejecución de al menos tres años. No obstante, el costo final dependerá en gran medida de las condiciones del terreno y a la actualización de los precios catastrales.

Entre 2015 y 2019, la Contraloría General de la República realizó una serie de avalúos de las áreas de interés, fijando precios que oscilaban entre $10 y $25 por metro cuadrado.

No obstante, sería necesario realizar una nueva evaluación para determinar el precio actual, bajo las condiciones del mercado y tomando en cuenta los planes que se perfilan alrededor de la terminal aérea, los cuales podrían tener un impacto en el valor de la tierra.

Sin embargo, el valor varía significativamente según la zona, ya que existen terrenos inundables y pantanosos, así como otros con condiciones más firmes y aptas para infraestructura pesada.

El gerente de Tocumen, José Ruíz, confirmó que el aeropuerto ya visualiza un crecimiento más amplio que va más allá de la pista. “Tenemos unas 5,000 hectáreas aledañas al aeropuerto que no son del aeropuerto, pero la terminal aérea juega un rol clave en el desarrollo de esas áreas”, indicó, al referirse al potencial de expansión en la zona este de la ciudad.

El gerente de Tocumen, S.A., José Ruiz, indicó que antes del anuncio de Copa Airlines se estimaba que la tercera pista no sería necesaria antes de 2035. Foto: Alexander Arosemena

En ese contexto, la conectividad terrestre será determinante. Uno de los proyectos que gana relevancia es la extensión del Corredor Sur hacia Pacora, una iniciativa que se desarrollaría en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y la Empresa Nacional de Autopistas. El trazado preliminar plantea una vía que bordearía el aeropuerto y permitiría abrir acceso a terrenos que hoy están desconectados.

“El significado de esa obra es enorme, porque va a destapar áreas que hoy no tienen acceso y permitirá acompañar el crecimiento que queremos alrededor del aeropuerto”, señaló Ruíz. Aunque el diseño final aún no está definido, se contempla una combinación de tramos elevados y posibles secciones en túnel.

La expansión no se limita a la aviación comercial. Tocumen también proyecta ampliar zonas destinadas a carga y manufactura ligera, en línea con el concepto de “ciudad aeropuerto”, que busca integrar actividades logísticas, industriales y de servicios en el entorno aeroportuario.

Este desarrollo forma parte de un plan maestro de largo plazo, actualmente en ejecución. Según Ruíz, la inversión estimada para este plan asciende a unos $3,000 millones, bajo un modelo que prioriza capital privado. “No es financiamiento público, es inversión. Estamos en conversaciones con grupos internacionales interesados en desarrollar estas áreas”, precisó.

De acuerdo con estudios preliminares, el desarrollo de estas tierras podría generar hasta 27,000 empleos directos e indirectos, lo que convertiría la expansión del aeropuerto en uno de los proyectos económicos más relevantes del país en la próxima década.

Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil, dijo que el país enfrenta el reto de duplicar su capacidad aeroportuaria en los próximos 10 años para atender el incremento de las operaciones aéreas proyectado para los próximos años. Archivo

Ruiz indicó que el anuncio realizado por Copa Airlines y su proyección de crecimiento será incluida en el análisis del plan maestro donde la tercera pista de aterrizaje ahora toma un papel más predominante ya que se había proyectado que no sería necesario realizar la inversión antes del 2035.

Explicó que la rehabilitación de ambas pistas, que supera los $58 millones, se proyectaba para atender la demanda actual y futura del aeropuerto en el corto plazo. Sin embargo, señaló que los planes de Copa Airlines abren un nuevo panorama, en el que la tercera pista será clave.

En paralelo, el crecimiento de la demanda presiona la infraestructura existente. Tocumen cerró el año pasado con cerca de 21 millones de pasajeros y proyecta superar los 22 millones en 2026. A mediano plazo, la meta es alcanzar los 30 millones de pasajeros hacia 2030, un salto que exige ampliar tanto la capacidad en tierra como en el aire.

“El anuncio de la nueva flota de aviones de Copa Airlines nos pone en un modo de aceleración de muchas de las cosas que veníamos trabajando desde hace dos años”, afirmó Rafael Bárcenas, director de la Autoridad Aeronáutica Civil.

“Estamos hablando de un periodo menor a 10 años para prácticamente duplicar la capacidad del aeropuerto. Eso requiere más controladores, más infraestructura y un sistema más robusto”.

Tocumen debe adquirir parte de los terrenos colindantes a la terminal aérea para construir la tercera pista de aterrizaje. Imagen realizada con IA

Bárcenas advirtió que el sistema actual comienza a quedarse corto frente a las nuevas exigencias. Explicó que Panamá podría alcanzar una operación cercana a 200 aeronaves, lo que obliga a recalcular la capacidad del espacio aéreo y evaluar si las dos pistas existentes serán suficientes. “Quizás ya tenemos una fecha de cumpleaños para una tercera pista”, señaló.

Más espacio en el aire

Bárcenas precisó que el rediseño del espacio aéreo ya se encuentra en proceso de contratación. Explicó que seis empresas participaron en la fase inicial del concurso, de las cuales cinco cumplieron con los requisitos y continúan en evaluación. La adjudicación se espera en los próximos días, con una fecha límite estimada hacia mediados de mayo.

El contrato contemplará un periodo de aproximadamente 30 meses para desarrollar los estudios técnicos que permitirán modernizar la operación aérea del país. Este rediseño será clave para aumentar la capacidad de operaciones por hora y reducir los niveles de congestión que actualmente enfrenta Tocumen en horas pico.

Ajustes realizados por la AAC han demostrado que es factible duplicar la cifra actual de entradas y salidas dentro del espacio aéreo panameño. Actualmente, está en proceso una licitación internacional para contratar el rediseño y la ampliación del espacio aéreo nacional. Archivo

Actualmente, el espacio aéreo panameño permite unas 35 operaciones por hora, una capacidad limitada frente al crecimiento previsto. Esta situación genera retrasos y obliga, en algunos casos, a que aeronaves extiendan su ruta para poder integrarse a la secuencia de aterrizaje.

El rediseño contempla coordinar de forma simultánea los procesos de entrada y salida de aeronaves, equilibrando los bancos de vuelos y optimizando el uso de las pistas. Además, incorporará sistemas de navegación basada en desempeño, que permiten rutas más precisas mediante tecnología satelital.

Bárcenas advirtió que, aunque estas mejoras permitirán ganar eficiencia, no sustituyen las inversiones en tierra. A medida que se reduzcan los tiempos de aterrizaje, el aeropuerto necesitará más plataformas, calles de rodaje y zonas de espera para evitar trasladar la congestión del aire al suelo.

Bárcenas explicó que los ajustes realizados por la AAC han permitido aumentar el número d operaciones en Tocumen, demostrando que es posible duplicar la cifra actual, lo que aumentaría la entrada y salida de aeronaves.

La expansión de Copa Airlines y su apuesta por ampliar la operación del hub de conexiones deja poco margen para la improvisación. La tercera pista, el rediseño del espacio aéreo y la ampliación en tierra ya no son proyectos independientes, sino piezas de un mismo engranaje que deberá ejecutarse en paralelo.

Sin estos ajustes, el crecimiento proyectado chocará con las limitaciones operativas actuales. Con ellos, el país podría consolidar su posición como centro aéreo regional. La diferencia estará en la velocidad y en la capacidad de coordinar inversiones, planificación y ejecución en un mismo tiempo.