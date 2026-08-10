Terremoto en Colombia afecta a varios aeropuertos y pone en alerta rutas desde Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Aeronáutica Civil de Colombia ordenó la suspensión de operaciones en siete aeropuertos mientras se evalúan posibles daños en la infraestructura de las terminales. Panamá opera vuelos a Pereira y Calí, dos de las ciudades impactadas.

El terremoto de magnitud 7.4 registrado este lunes 10 de agosto en Colombia provocó afectaciones en la infraestructura aeroportuaria y llevó a la suspensión temporal de operaciones en al menos a seis aeropuertos, mientras las autoridades realizan inspecciones para determinar las condiciones de seguridad.

La Aeronáutica Civil informó inicialmente afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura, y posteriormente confirmó la suspensión de operaciones en Cali, pero fue reanudadas las operaciones tras comprobarse que no hubo daños significativos en la estructura.

Segundo reporte oficial



Se suma el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali a las terminales aéreas que presentan afectaciones tras el #terremoto registrado esta mañana en Colombia.



Las operaciones permanecen suspendidas temporalmente. — Aeronáutica Civil (@AerocivilCol) August 10, 2026

La autoridad mantiene evaluaciones en las terminales y pidió a los viajeros consultar los canales oficiales y la información de sus aerolíneas.

En Pereira, videos difundidos después del movimiento telúrico muestran daños en elementos de la estructura interna de la terminal aérea y momentos de evacuación de pasajeros. La situación obligó a mantener suspendida la operación mientras se verifica la infraestructura del aeropuerto.

El movimiento telúrico provocó afectaciones visibles en las instalaciones del aeropuerto.https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/IkiOXWkt5d — La Prensa Panamá (@prensacom) August 10, 2026

La interrupción también pone bajo presión la operación aérea entre Panamá y Colombia.

Copa Airlines mantiene en su sistema cinco vuelos programados este lunes entre el Aeropuerto Internacional de Tocumen y Cali (CLO).

El vuelo CM282, que tenía salida inicialmente a las 9:30 a.m., aparece con horario actualizado de 1:00 p.m. y llegada prevista a las 2:38 p.m. es decir, demorado.

Igualmente sucede con el vuelo CM307 que tenia previsto salir a las 12:34 p.m. y fue reprogramado para las 2:10 p.m. con llegada 3:48 p.m.

Mientras que los vuelos CM383, CM830 y CM323 figuran todavía como programados, con salidas previstas a las 3:39 p.m., 3:55 p.m. y 9:55 p.m., respectivamente.

Estos itinerarios podrían cambiar ante la suspensión de operaciones anunciada por Aerocivil.

Mientras tanto, la aerolínea canceló los dos vuelos hacia Pereira: el CM405, que tenía previsto salir de Panamá a las 12:16 p.m., y el CM200, que debía partir a las 6:54 p.m.

Avianca, por su parte, activó medidas de protección para los pasajeros con tiquetes confirmados para viajar este 10 de agosto en vuelos nacionales en Colombia, como consecuencia de los sismos registrados en diferentes zonas del país.

Pereira, Cali,Manizales , armenia y Chocó los lugares de mayor afectación por el terremoto en Colombia ( imágenes del aeropuerto de Pereira ) pic.twitter.com/z3soRkG2Bb — Darcy Quinn (@darcyquinnr) August 10, 2026

Los pasajeros podrán reprogramar la fecha de su viaje hasta 15 días después de la fecha original, sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, sujeto a disponibilidad.

También podrán solicitar un cambio de ruta únicamente a través de puntos comunes en Colombia, sujeto a disponibilidad y sin penalidad ni diferencia tarifaria. En estos casos, el pasajero deberá asumir por sus propios medios el desplazamiento hacia o desde el nuevo destino.

#ACTUALIDAD | El aeropuerto de Cali se encuentra cerrado temporalmente debido a diversas afectaciones tras el sismo registrado esta mañana.



El capitán nos informa que están a la espera de indicaciones para determinar cuándo se podrá reanudar la operación. Por ahora, los vuelos… pic.twitter.com/ZSy5Nwulmy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 10, 2026

Como tercera alternativa, Avianca permite solicitar el reembolso del tiquete, de acuerdo con las condiciones y procedimientos establecidos por la aerolínea.

Las medidas aplican tanto para el trayecto afectado como para el vuelo de regreso, incluso cuando este se encuentre en el mismo tiquete o en uno diferente, siempre que ambos sean operados por Avianca.

La aerolínea recomienda a los pasajeros consultar prioritariamente el estado de sus vuelos en su sitio web, aplicación móvil y demás canales oficiales, además de mantenerse atentos a las comunicaciones directas de la compañía.

Por su parte, la aerolínea low cost Wingo, del grupo Copa Holdings, anunció medidas de flexibilidad para los pasajeros con itinerarios programados el 10 y 11 de agosto de 2026 en toda su red de destinos, ante el sismo registrado en Colombia.

Los viajeros podrán cambiar la fecha de su vuelo sin penalidad ni diferencia tarifaria y viajar hasta 30 días después de la fecha original; solicitar un cambio de ruta dentro de la red de la aerolínea, sujeto a disponibilidad; o pedir el reembolso del 100% del valor pagado por el tiquete.

Las gestiones pueden realizarse a través de los canales de atención de Wingo en Colombia.

El Servicio Geológico Colombiano reportó que el sismo ocurrió a las 7:34 a.m., con epicentro en San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 96 kilómetros. La magnitud fue establecida en 7.4.