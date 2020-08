The Best of Panamá tiene nuevo rey Geisha

CATA INTERNACIONAL DE CAFÉ

La calidad de los cafés especiales panameños y la tenacidad de los productores locales superaron las actuales adversidades que dominan el comercio mundial. Ayer se conocieron los puntajes de la cata anual Best of Panamá, la prueba que debió realizarse el pasado mes de mayo y que a causa del nuevo coronavirus se cambió para julio.

Con un puntaje de 95.01 puntos sobre un total de 100 puntos, el lote Olympus Geisha Lavado, de Hellen Russell y Willem J. Boot, obtuvo el primer lugar de la categoría Geisha Lavado, con la calificación más alta entre los competidores.

Por primera vez la Asociación de Cafés Especiales de Panamá organizó una cata virtual, debido a las restricciones de movilidad que norman al mundo tras la Covid-19.

Usualmente, los jueces de la cata que le otorgan las puntuaciones al café panameño, llegan al país desde Australia, Estados Unidos, Europa y Asia, para validar el proceso de producción en las fincas cafetaleras de la Tierras Altas de Chiriquí y someter a una estricta degustación los lotes de café seleccionados.

Este año, sin embargo, se les enviaron a cada juez internacional las muestras de los lotes de mejor calidad, seleccionados de las categorías geishas natural y lavado, tradicionales natural y lavado, y pacamara. La cata se cumplió en 17 laboratorios con jueces ubicados en 8 países.

El tratamiento de las muestras enviadas requirió de un esfuerzo titánico para preservar las calidades del grano.

Best of Panamá es la contienda más importante del entorno cafetalero panameño. En ella se presenta lo mejor del café local en los mercados mundiales. De ahí la relevancia de estos jueces experimentados, quienes determinan los granos situados en la cima de la excelencia.

El lote Geisha Black Jaguar Natural Limited de Tessie Palacios de Hartman -área de Los Pozos de Volcán y Santa Clara de Renacimiento-, obtuvo 94.71 puntos y se alzó con el primer lugar de los segmentos geishas naturales y con procesos.

En la categoría pacamara el primer lugar fue para el lote Janson Estate Pacamara, de Family Janson, con 90.47 puntos. En los cafés tradicionales naturales y con procesos, el primer lugar se lo llevó el lote Mama Cata Mokkita Process, de Teodoro Garrido. Su calificación: 90.88.

En los tradicionales lavado, el primer lugar fue para el lote Carmen Gran Reserva de Panamá Red Carmen Café Trading S.A. con 89.29.

El campeón de la Copa Panamá, premio otorgado al productor que mayor cantidad de puntos acumuló dentro de la competencia, fue para la dupla de productores Hellen Russell y Willem J. Boot.

En cada categoría resultaron ganadores 8 lotes que obtuvieron los mayores puntajes en la competencia internacional, dijo Plinio Ruiz, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP por sus siglas en inglés).

Se trató de un proceso largo y riguroso en el que Panamá demostró la calidad de sus granos de altura, tras someterse a jueces internacionales bajo el liderazgo del australiano Will Young, junto con jueces de Taiwán, China, Corea, Japón, Estados Unidos y Hong Kong.

A primeras horas de la madrugada panameña del pasado viernes 31 de julio, los árbitros anunciaron los ganadores.

La Asociación inicia ahora otro proceso, el de empacar las muestras de los lotes ganadores para enviarlas a los compradores inscritos en la subasta electrónica global planificada para el 16 de septiembre de 2020. En dicha subasta los participantes empiezan otra vez de cero. No necesariamente los que obtuvieron los puntajes más altos en Best of Panamá, alcanzarán el mejor precio.

El récord mundial por un café especial panameño se obtuvo en Best of Panamá 2019, cuando el Elida Geisha de la familia Lamastus alcanzó un puntaje de 95.25 sobre una escala de 100 puntos.

La producción de esta familia sigue estando entre las mejores.

Este año, en la categoría de los Geishas Lavados, con 94 puntos, el lote Elida Greentip Geisha Washed de Lamatus Family se alzó con el segundo lugar, muy cerca del mejor calificado.