Tocumen activará controles adicionales para pasajeros en tránsito provenientes de aeropuertos no homologados

El Aeropuerto Internacional de Tocumen licitará un contrato de revisión especializada para aplicar una segunda inspección a pasajeros en tránsito que provengan de aeropuertos no homologados por la Autoridad Aeronáutica Civil, antes de que se mezclen con viajeros de origen dentro de la terminal.

En marzo de 2012, la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) realizó una auditoría a Panamá que dejó en evidencia debilidades críticas en los controles de seguridad del principal aeropuerto del país.

El informe identificó tres Preocupaciones Significativas de Seguridad de la Aviación Civil en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, relacionadas directamente con los procesos de inspección de pasajeros y equipajes, así como con la protección de las áreas estériles previas al abordaje.

Antes de mezclarse con el flujo de pasajeros, los viajeros en conexión procedentes de países no homologados serán sometidos a una segunda revisión de seguridad. Elysée Fernández

Entre los hallazgos señalados por la OACI figuraron fallas en la inspección de pasajeros de salida, llegada y en tránsito antes del abordaje; deficiencias en la revisión de equipajes facturados en transferencia, y la necesidad de garantizar la seguridad de los viajeros desde el punto de inspección en el aeropuerto de origen hasta el momento en que abordan la aeronave.

Con el paso de los años, Panamá ha implementado alternativas para cumplir con las recomendaciones de la OACI. Entre ellas figura el programa One Stop Security, que contempla revisiones adicionales a los pasajeros en tránsito procedentes de terminales aéreas cuyos sistemas de seguridad no han sido homologados con la normativa panameña.

Los pasajeros en tránsito por Tocumen provenientes de países con los que Panamá mantiene acuerdos no deben someterse a esos controles, debido a que, si un viajero ya fue inspeccionado en la terminal donde abordó el avión, su condición estéril se mantiene al llegar al Aeropuerto Internacional de Tocumen, desde donde puede hacer conexión a otros destinos.

No obstante, si un aeropuerto no cumple con las normas de seguridad establecidas, los pasajeros procedentes de esa terminal serán sometidos a una segunda inspección.

Homologados

Datos proporcionados por la Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) a La Prensa indican que, actualmente, Panamá ha validado o certificado los sistemas de revisión de 26 países y regiones, hasta el mes de diciembre: Honduras, Paraguay, Argentina, Bolivia, Colombia, Jamaica, Chile, Uruguay, Estados Unidos / Puerto Rico, Europa, Costa Rica, México, Guatemala, Canadá, Turquía, Brasil, Curazao, El Salvador, San Martín, Guyana, Bahamas, Belice, República Dominicana, Ecuador, Barbados y Perú.

Voceros de la AAC comentaron que actualmente la entidad se encuentra en una fase de negociación y confirmación técnica con nuevos Estados, con el fin de garantizar la precisión de la información.

La AAC ha certificado y homologado los sistemas de seguridad y revisión de pasajeros de 26 países y jurisdicciones hasta diciembre de 2025. Archivo

Hoy día, a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen se puede conectar de forma directa con 38 países y más de 92 destinos en Latinoamérica, Norteamérica, el Caribe y Europa.

Servicio de inspección

Mientras Panamá completa la validación de los sistemas de seguridad aeroportuarios del resto de países con los cuales mantiene vuelos directos, la administración del Aeropuerto Internacional de Tocumen se prepara para ampliar la implementación del One Stop Security mediante la contratación de un servicio especializado de inspección de pasajeros y pertenencias, tanto de origen como en transferencia.

De acuerdo con Tocumen, el alcance general del servicio contempla la realización de inspecciones de seguridad a los pasajeros de vuelos procedentes de países no validados.

Con ello, indican documentos publicados por el aeropuerto, Panamá cumpliría con la normativa de la OACI que exige efectuar estas inspecciones antes de que los pasajeros en tránsito se mezclen con los pasajeros de origen dentro de la terminal. De no aplicarse o no cumplirse este procedimiento, se incrementaría el riesgo de facilitar un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil.

Tocumen confirmó que la revisión se aplicará a todos los pasajeros procedentes de países no homologados, sin importar su destino final. Archivo

Consultada sobre el tema, la Vicepresidencia de Protección y Seguridad Aeroportuaria del Aeropuerto Internacional de Tocumen indicó que la medida se aplicará a todos los pasajeros en transferencia que arriben al país a través de Tocumen procedentes de países no validados, independientemente de su destino final, como parte de un enfoque integral de seguridad.

Hoy día, los pasajeros con destino final a Estados Unidos son sometidos a una segunda revisión, sin importar su país de origen.

Ante la pregunta de por qué recurrir a un servicio externo, se informó que la contratación responde a un criterio de eficiencia operativa y uso responsable de los recursos.

“La formación y certificación de personal propio especializado implica procesos permanentes y costos estructurales elevados; la contratación externa, en cambio, permite cumplir de manera oportuna con los requerimientos de seguridad, sin afectar la operación regular del aeropuerto”, explicaron voceros de la Vicepresidencia de Protección y Seguridad Aeroportuaria.

Este año Tocumen espera superar la barrera de los 21 millones de pasajeros, de los cuales, más del 70% serían viajeros en tránsito. Cortesía

Cifras de Tocumen, hasta noviembre pasado, indican que por la terminal aérea pasaron más de 19 millones de pasajeros, de los cuales el 72% eran viajeros en tránsito; es decir, que llegaron al aeropuerto para abordar una de las conexiones que se ofrecen desde Panamá a través de 14 aerolíneas comerciales.

Esta contratación se realiza para cumplir con la normativa internacional y nacional, logrando con ello la subsanación de las deficiencias antes mencionadas, lo que permite mantener la categoría como aeropuerto seguro en materia de seguridad de la aviación, destaca Tocumen.

Voceros de la terminal aérea comentaron que la contratación se realizará por el tiempo que el aeropuerto considere necesario, en función de las necesidades operativas y del avance del proceso de validación establecido por la autoridad aeronáutica.

Licitación

Aunque Tocumen recibió 3 propuestas de empresas para ofrecer el servicio de revisión de pasajeros y equipaje en tránsito, solo la empresa Corporación de Operaciones de Protección y Seguridad presentó una oferta económica por un millón 368 mil dólares, levemente superior al precio de referencia establecido por Tocumen de un millón 342 mil dólares.

Tras revisar la propuesta, la comisión evaluadora determinó que esta no cumplió con los requisitos solicitados en el pliego de condiciones, por lo cual el acto se declaró desierto.

Ahora se está a la espera de que el aeropuerto realice una segunda convocatoria para implementar la revisión de los pasajeros en tránsito y sus equipajes, siempre y cuando procedan de países cuyos sistemas de seguridad aeroportuarios no hayan sido homologados por las autoridades panameñas.