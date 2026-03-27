Tocumen alerta que tasa de $10 a pasajeros en tránsito ahuyentará a las aerolíneas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El gerente general de la terminal aérea, José Ruiz Blanco, indicó que Panamá ya cobra $1.25 a los pasajeros en tránsito y la terminal ha registrado un crecimiento de más de 9%. De subirse ese importe, alerta que se alejarán las aerolíneas del país.

La propuesta de cobrar $10 de tasa a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y en otras terminales del país sería una medida “peligrosa” que alejaría a las aerolíneas internacionales del país y a los viajeros.

Así lo alertó José Ruiz Blanco, gerente general de Tocumen S.A., al indicar que, con solo el hecho de pretender debatir el proyecto de ley, se ha generado una gran preocupación entre aerolíneas y el sector aéreo en general.

“Es un tema muy serio, muy peligroso para el país. La preocupación no es solo que se plantee la medida, sino que se esté hablando de ella. El aeropuerto está en crecimiento. En el último año, el aeropuerto registró un crecimiento de 9%”, dijo.

Ruiz Blanco precisó que se estima que para 2030 se podría alcanzar los 30 millones de pasajeros, proyección que podría verse afectada con la propuesta del diputado suplente Benicio Robinson Jr., de Bocas del Toro.

“Si se adopta una medida como esta, el país no va a crecer, el aeropuerto no va a crecer y eso impacta directamente al país. Se puede ver lo que ocurrió en Perú: hicieron un aeropuerto nuevo y establecieron una tarifa de alrededor de 12 dólares para pasajeros en tránsito y se ha reducido el número de rutas y aerolíneas”.

74%de los pasajeros que usan la terminal aérea de Panamá van a otros destinos. LP/Elysée Fernández

Ruiz Blanco recalcó que Panamá es un aeropuerto de tránsito, con un volumen que alcanza al 74% de los pasajeros que pasan por el aeropuerto y van a otros destinos. “Al impactar este segmento, las aerolíneas comienzan a retirarse o a frenar su crecimiento”.

Precisó que esta semana ha recibido mensajes de diferentes aerolíneas preocupadas por el tema, incluso de Japón, país con el que se analiza una nueva conectividad.

“Hay países que cobran cero dólares por tránsito. Panamá cobra $1.25. Puede que tenga que subir, pero si ocurre, debe ser para el crecimiento del aeropuerto. Actualmente, el aeropuerto aporta recursos al Estado, incluyendo a Aeronáutica Civil”, sostuvo el gerente de Tocumen.

¿Qué propone el anteproyecto de ley?

El anteproyecto de Ley 131, presentado por Benicio Robinson (hijo), suplente de su padre Benicio Robinson, del PRD, busca elevar a $10 la tasa que se cobra por el servicio de tránsito a los pasajeros.

La propuesta, llamada “Tasa de Uso de Instalaciones Aeroportuarias en Tránsito”, pretende capturar parte del alto flujo de pasajeros internacionales que utilizan a Panamá como hub sin ingresar formalmente al país y generar nuevos ingresos.

“No es un aumento, es una tasa para que se le pueda dar al Oncológico, al Hospital del Niño, al Santo Tomás (…) para que nuestra gente pueda tener mejor calidad de vida”, dijo Robinson hijo en el periodo de incidencias de la Asamblea el pasado lunes. “Vamos a estar en la discusión (…) para que se le dé una tasa a los pasajeros de tránsito y sea destinada a nuestra gente”, añadió.

La medida se ha intentado debatir desde el año pasado y ha encontrado el rechazo de todos los gremios del sector turístico, comercial y aéreo del país.

El pasado miércoles 25 estaba en orden para ser debatida en la Comisión de Economía y Finanzas, que preside el diputado Eduardo Gaitán de la bancada independiente Vamos, pero no sesionó por falta de quórum.