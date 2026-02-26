Tocumen anula informe de licitación por $19.5 millones para limpieza del aeropuerto

Exclusivo Suscriptores

Tocumen, S.A. decidió anular en su totalidad el informe de la Comisión Evaluadora que analizó las propuestas presentadas en la licitación pública para la contratación del servicio de limpieza del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyo precio de referencia es de $19.5 millones.

A través de la Resolución N.° 020-2026-AL del 19 de febrero de 2026, el gerente general de Tocumen, José Antonio Ruiz Blanco, explicó que la decisión se tomó luego de que cuatro consorcios presentaran, en tiempo oportuno, observaciones al informe y solicitaran que se realizara un nuevo análisis.

Se trata de los proponentes Trebol Services, Inc.; Consorcio Pro Aitsa; Consorcio Hub Smart Clean; y Consorcio Millenium Cleaning Manquinsa.

Todos los impugnantes pidieron anular el informe fechado el 5 de febrero de 2026, en el que se destaca que solo una de las siete licitantes logró pasar el filtro de la comisión evaluadora. Se trata del Consorcio Pro Eiger Tocumen (conformado por las empresas Professional Cleaners, S.A. y Eiger Business, S.A.).

En el informe, ahora anulado, se señala que el consorcio obtuvo un puntaje total de 93 sobre 100. El resto de las compañías no cumplió con algunos requisitos básicos establecidos en el pliego de cargos, tales como falta de experiencia en limpieza e informes financieros incompletos, entre otros aspectos.

El Consorcio Pro Eiger Tocumen presentó una oferta por encima del precio de referencia: $20.4 millones.

Tras anular el informe, Ruiz Blanco también ordenó a la Comisión Evaluadora realizar un nuevo análisis de todas las propuestas presentadas inicialmente, “con la finalidad de preservar el acto y garantizar la transparencia, objetividad, imparcialidad, legalidad y formalidad de la evaluación”.

Las propuestas fueron las siguientes:

Consorcio Millenium Cleaning Manquinsa (conformado por Millenium Security Service, S.A.; Millenium Cleaning Services, S.A.; Lucymar Corporation, S.A.; y H&H Manufacturas Químicas y Servicios, S.A.), ofertó $18,623,438.

Trebol Services, Inc., $16,821,156.

Consorcio Hub Smart Clean (conformado por Sicarelle Holdings Inc.; JPM Enterprises, S.A.; e Ingeniería R.E.C., S.A.), $17,807,998.

Consorcio Pro Eiger Tocumen (conformado por Professional Cleaners, S.A. y Eiger Business, S.A.), $20,424,000.

Consorcio Pro Aitsa (conformado por Hombres de Blanco Corp. y Constructora Prolosa, S.A.), $15,303,000.

Consorcio Tocumen al 2026 (conformado por Airkem de Panamá, S.A. e Interaseo S.A.S. E.S.P.), $18,351,026.

Consorcio Eudisa Panamá (conformado por Eulen Panamá de Servicios, S.A. y Disaroca Group, S.A.), $27,054,671.

Aeropuerto de Tocumen: propuestas

La cobertura del contrato abarcará las terminales 1 y 2, el edificio conector, el recinto de carga, edificios anexos, estacionamientos, rampas de acceso, calles de servicio y áreas aledañas del complejo aeroportuario.

El nuevo modelo de contratación, según el pliego de cargos, no se limitará únicamente a la limpieza general de las instalaciones.

El contrato incluirá, además, los servicios de mantenimiento de baños y sistemas sanitarios, incluyendo plomería, electricidad, carpintería, dispensadores, divisiones y luminarias.

Asimismo, se pondrá en marcha un software de monitoreo en tiempo real, que permitirá dar seguimiento constante a los indicadores de calidad y desempeño de la empresa ganadora. El sistema estará acompañado de auditorías periódicas y reportes mensuales.