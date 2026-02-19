Tocumen arranca 2026 con más de 2 millones de pasajeros movilizados en enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El principal aeropuerto del país registró en el primer mes del año 263,444 viajeros adicionales frente a enero de 2025, impulsado por el alto tráfico de conexiones y el aumento en operaciones aéreas.

Panamá inició 2026 con un repunte significativo en su principal terminal aérea. El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó en enero más de 2 millones de pasajeros, un 15% más que en el mismo mes de 2025, lo que equivale a 263,444 viajeros adicionales. Se trata, además, del mayor volumen de pasajeros registrado históricamente en un mes de enero.

Del total de usuarios, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito —1.43 millones de personas— que utilizaron a Panamá como punto de conexión hacia otros destinos del continente y el mundo, consolidando el papel del país como eje estratégico de la conectividad aérea regional.

En cuanto al flujo de entrada y salida del país, en enero se contabilizaron 287,430 pasajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 24,030 viajeros adicionales.

Por su parte, los pasajeros embarcados que partieron desde Panamá hacia distintos destinos internacionales sumaron 300,023, un aumento de 15%, es decir, 40,129 personas más que en enero de 2025.

El aeropuerto registró un promedio diario de 65,210 pasajeros, con mayor movimiento los lunes, sábados y domingos, lo que refleja una demanda sostenida tanto por turismo como por viajes de negocios y conexiones internacionales.

En materia de operaciones aéreas, Tocumen reportó 15,420 movimientos de aeronaves entre arribos y despegues, un 12% más que en enero del año pasado, equivalente a 1,637 operaciones adicionales. Del total de maniobras, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a vuelos de carga, el 3% a aviación general y el 2% a operaciones especiales, como paradas técnicas, vuelos chárter y militares. En promedio, se realizaron 445 operaciones diarias durante el mes.

Del total de viajeros movilizados, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito, es decir, 1.43 millones de personas. Cortesía

Durante este primer mes de 2026 operaron en la terminal 16 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 de carga, conectando a Panamá con 95 destinos internacionales en Latinoamérica, el Caribe y Europa.

El tráfico aéreo también evidenció una fuerte conexión con mercados estratégicos.

Los destinos más frecuentados

El Top 5 de ciudades de origen y destino estuvo encabezado por Bogotá (119,423 pasajeros), seguido de Miami (87,412), San José (83,445), Medellín (77,632) y Punta Cana (75,857).

“El crecimiento sostenido que estamos registrando confirma la posición del Aeropuerto Internacional de Tocumen como el principal centro de conexiones de Latinoamérica y como un motor clave para el turismo, la inversión y la competitividad de Panamá. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, optimizando la experiencia del pasajero y consolidando al país como un punto estratégico entre el norte y el sur del continente”, destacó el gerente general, José Ruiz Blanco.

Con estos resultados, Tocumen consolida su papel como infraestructura estratégica para el desarrollo económico nacional y regional, en un contexto en el que la conectividad aérea continúa siendo uno de los principales motores del turismo, el comercio y la integración entre mercados.