    Transporte aéreo

    Tocumen arranca 2026 con más de 2 millones de pasajeros movilizados en enero

    El principal aeropuerto del país registró en el primer mes del año 263,444 viajeros adicionales frente a enero de 2025, impulsado por el alto tráfico de conexiones y el aumento en operaciones aéreas.

    Katiuska Hernández
    Durante enero, Tocumen registró aproximadamente un promedio de 65,210 pasajeros por día. Cortesía

    Panamá inició 2026 con un repunte significativo en su principal terminal aérea. El Aeropuerto Internacional de Tocumen movilizó en enero más de 2 millones de pasajeros, un 15% más que en el mismo mes de 2025, lo que equivale a 263,444 viajeros adicionales. Se trata, además, del mayor volumen de pasajeros registrado históricamente en un mes de enero.

    Del total de usuarios, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito —1.43 millones de personas— que utilizaron a Panamá como punto de conexión hacia otros destinos del continente y el mundo, consolidando el papel del país como eje estratégico de la conectividad aérea regional.

    En cuanto al flujo de entrada y salida del país, en enero se contabilizaron 287,430 pasajeros desembarcados que ingresaron a la ciudad de Panamá, un crecimiento de 9% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 24,030 viajeros adicionales.

    Por su parte, los pasajeros embarcados que partieron desde Panamá hacia distintos destinos internacionales sumaron 300,023, un aumento de 15%, es decir, 40,129 personas más que en enero de 2025.

    El aeropuerto registró un promedio diario de 65,210 pasajeros, con mayor movimiento los lunes, sábados y domingos, lo que refleja una demanda sostenida tanto por turismo como por viajes de negocios y conexiones internacionales.

    En materia de operaciones aéreas, Tocumen reportó 15,420 movimientos de aeronaves entre arribos y despegues, un 12% más que en enero del año pasado, equivalente a 1,637 operaciones adicionales. Del total de maniobras, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a vuelos de carga, el 3% a aviación general y el 2% a operaciones especiales, como paradas técnicas, vuelos chárter y militares. En promedio, se realizaron 445 operaciones diarias durante el mes.

    Del total de viajeros movilizados, el 71% correspondió a pasajeros en tránsito, es decir, 1.43 millones de personas. Cortesía

    Durante este primer mes de 2026 operaron en la terminal 16 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 de carga, conectando a Panamá con 95 destinos internacionales en Latinoamérica, el Caribe y Europa.

    El tráfico aéreo también evidenció una fuerte conexión con mercados estratégicos.

    Los destinos más frecuentados

    El Top 5 de ciudades de origen y destino estuvo encabezado por Bogotá (119,423 pasajeros), seguido de Miami (87,412), San José (83,445), Medellín (77,632) y Punta Cana (75,857).

    El crecimiento sostenido que estamos registrando confirma la posición del Aeropuerto Internacional de Tocumen como el principal centro de conexiones de Latinoamérica y como un motor clave para el turismo, la inversión y la competitividad de Panamá. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, optimizando la experiencia del pasajero y consolidando al país como un punto estratégico entre el norte y el sur del continente”, destacó el gerente general, José Ruiz Blanco.

    Con estos resultados, Tocumen consolida su papel como infraestructura estratégica para el desarrollo económico nacional y regional, en un contexto en el que la conectividad aérea continúa siendo uno de los principales motores del turismo, el comercio y la integración entre mercados.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


