Tocumen dispara su tráfico aéreo y supera los 9.5 millones de pasajeros en 5 meses

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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En el mes de mayo se movilizaron 1.98 millones de pasajeros por la terminal aérea, de los cuales, 77% estaban en tránsito hacia otros destinos, mientras que 228 mil ingresaron a Panamá.

El flujo de pasajeros por el Aeropuerto Internacional de Tocumen se acerca a los 10 millones de viajeros.

Entre enero y mayo la terminal aérea panameña registró más de 9.59 millones de pasajeros movilizados, lo que representó un incremento del 15.44% en contraste con los 8.31 millones registrados en igual período del año 2025, o lo que equivale a 1.28 millones de personas adicionales.

Al cierre de mayo viajaron por el aeropuerto panameño una cifra que superó los 1.98 millones de pasajeros, es decir, 284,698 viajeros adicionales, reflejando un incremento de 16.76% en comparación con los 1.69 millones del mismo mes del año pasado.

La terminal que ofrece 90 destinos de conexión, manejó un 77% de pasajeros en tránsito hacia otras ciudades distintas a Panamá, para un total de 1.51 millones de personas. Mientras que ingresaron a Panamá alrededor de 228.723 pasajeros, 2% más que en mayo de 2025. Y 235,771 personas salieron del país vía aérea por Tocumen, 1% más que en el mismo mes del año pasadado.

El movimiento diario de pasajeros en Tocumen creció de 50 mil personas a 63,990, con mayor tráfico los días domingo, lunes y viernes.

“Los resultados alcanzados reflejan la confianza de las aerolíneas y de millones de pasajeros en Tocumen como el principal centro de conexiones de la región. Continuamos fortaleciendo nuestra infraestructura, conectividad y capacidad operativa para consolidar a Panamá como un punto clave de enlace entre continentes, impulsando el turismo, la competitividad y las oportunidades de desarrollo para el país”, expresó el gerente general de la terminal, José Ruiz Blanco.

Entre enero y mayo de 2026 el aeropuerto registró un total de 74,587 movimientos de aeronaves entre arribos y despegues, lo que representó un incremento del 12% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 7,920 operaciones adicionales.

Del total de movimientos, el 89% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a operaciones de carga, el 3 % a aviación general y el 2% restante a vuelos chárter, militares, paradas técnicas, entre otros.

Ranking de ciudades con más viajeros

Bogotá lideró el ranking de origen-destino entre enero y mayo con 485,538 pasajeros, seguido de Miami con 388,070; San José, Costa Rica, con 359,537; Punta Cana con 357,513; y Medellín con 340,454 viajeros.

Avión 737 MAX 8 dedicada a la selección de fútbol de Panamá. LP/Carlos Vidal-Endara

Por el Mundial de Fútbol, las autoridades del aeropuerto estimaron que que viajarían por la terminal aérea panameña 544 mil personas, de los cuales aproximadamente 240 mil serían locales.

El mayor flujo se calculaba para los días 14, 15, 16 de junio de 2026, además de un incremento de 6% en las operaciones aéras generales entre junio y julio por la temporada del mundial y vacaciones en el hemisferio Norte y un crecimiento residual cercano al 3 % entre septiembre y octubre de 2026.

En cuanto al movimiento de carga, Tocumen acumuló entre enero y mayo de 2026 un total de 107,412 toneladas métricas movilizadas, reflejando un crecimiento del 10% respecto al mismo periodo del año anterior, equivalente a 9,729 toneladas métricas adicionales. Solo en mayo, la terminal movilizó 22,880 toneladas métricas de mercaderías, un aumento del 9 %, representando 1,861 toneladas métricas más que en el mismo mes de 2025.