Tocumen impulsa su expansión logística y de carga aérea para atraer inversiones millonarias

Con una visión trazada hasta 2050, Tocumen impulsa la atracción orte millones para ampliar la infraestructura de carga y de pasajeros, y busca que operadores globales como DHL incrementen su participación en el hub regional aéreo.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen busca dejar atrás años de crecimiento sin planificación y consolidarse como una plataforma logística regional de clase mundial, con una visión de largo plazo que se extiende hasta 2050.

Así lo planteó su gerente general, José Antonio Ruiz, durante su exposición en el foro Visión Panamá 2026, organizado por La Prensa, donde detalló las inversiones, obras en marcha y los desafíos heredados que enfrenta la principal terminal aérea del país.

“Cuando llegamos, Tocumen no tenía visión. Era un aeropuerto que simplemente acompañaba el crecimiento de Copa”, afirmó Ruiz, al recordar que hace un año y medio la terminal operaba con ocho puertas de abordaje cerradas, filtraciones generalizadas y deficiencias estructurales que impactaban directamente la operación y los ingresos. “El aeropuerto es la cara del país”, insistió, al subrayar que la actual administración busca dejar un plan claro “no para 2026 o 2027, sino para los próximos 10, 20 o 30 años”.

En materia de tráfico aéreo, Tocumen encadena cifras récord. En 2024 movilizó más de 19 millones de pasajeros, mientras que en 2025 alcanzó casi 21 millones, con una proyección de 22 millones para 2026, lo que supone un crecimiento sostenido cercano al 9% anual.

A más largo plazo, la meta es llegar a 30 millones de pasajeros en 2030, apoyados en la ampliación de infraestructura y mejoras operativas.

Uno de los proyectos clave es la rehabilitación de las pistas, una obra largamente postergada que implica una inversión de 56 millones de dólares y que se ejecutará durante dos años sin interrumpir la operación. “Desde 1979 no se hacía una rehabilitación real de las pistas. Era algo peligroso y no se podía seguir postergando”, advirtió Ruiz. A esto se suma la extensión de la Terminal 2, que incorporará 10 nuevas puertas de abordaje, para acompañar el crecimiento de aerolíneas y del hub aéreo panameño.

El mayor potencial de inversión, sin embargo, está en la carga y la logística. Tocumen cuenta con 100 hectáreas destinadas a carga, de las cuales solo 29 están desarrolladas, y colinda con unas 5,000 hectáreas privadas que podrían detonar un ecosistema logístico de gran escala. La extensión del Corredor Sur hacia Pacora, cuya licitación se prevé para mediados de este año, es vista como el detonante clave. “Estamos hablando de una inversión cercana a los 3,000 millones de dólares y de 27,000 a 30,000 empleos directos. Esto cambiaría Panamá”, sostuvo al indicar que esta cifra es algo preliminar de lo que se estima que se requerirá en el desarrollo a corto y largo plazo en la parte logística, no de fondos públicos sino de inversiones privadas que se pueden atraer.

En ese contexto, Ruiz precisó que la administración avanza en la elaboración de un master plan integral de carga, previo a salir a promover el país como destino de inversiones.

Ruiz reveló conversaciones avanzadas con grandes operadores globales. “DHL nos ha dicho que el proyecto más grande que tienen hoy en el mundo es Panamá. Estamos hablando de entre 500 y 1,000 hectáreas”, señaló, aclarando que aún no hay contratos firmados.

El gerente también abordó los problemas legales heredados, en particular las demandas contra Odebrecht por fallas en la construcción de la Terminal 2.

Precisó que Tocumen ya ganó un primer arbitraje por casi 30 millones de dólares y mantiene un segundo proceso en curso, mientras prepara una nueva licitación por unos 15 millones de dólares para resolver definitivamente los problemas de asentamiento de terreno que obligaron al cierre temporal de puertas de embarque.

En el plano comercial, Ruiz reconoció distorsiones que afectan la experiencia del pasajero y la rentabilidad de los concesionarios. “Canibalizaron el aeropuerto. Lo llenaron de kioscos que no estaban en el master plan”, afirmó, al revelar que cerca del 30% de los comercios opera con pérdidas. Para ordenar el modelo, Tocumen contrató un asesor internacional que revisará la oferta, la distribución de locales y la estrategia comercial.

A estas acciones se suman inversiones por 17 millones de dólares en tecnología, que incluyen biometría y sistemas de gestión, así como mejoras en servicios al pasajero, conectividad entre terminales, integración con el Metro y proyectos para aprovechar a los más de 5,000 viajeros diarios que permanecen varias horas en tránsito.

“Estamos poniendo la casa en orden”, concluyó Ruiz, al insistir en que Tocumen debe pensarse como una pequeña ciudad y como una plataforma estratégica para la competitividad, la logística y la proyección internacional de Panamá.