Tocumen lanza licitación para ampliar Terminal 2 por $208.7 millones y atrae a 25 empresas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La remodelación de la Terminal 1, prevista para el próximo año, tendría un costo aproximado de $22 millones.

Un total de 25 empresas, entre nacionales e internacionales, han mostrado interés en la licitación para el estudio, diseño, construcción y equipamiento de la ampliación de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen, cuyo precio de referencia asciende a $208.75 millones.

Entre ellas Constructora Meco, S.A., Constructora Urbana, S.A., Mallol & Mallol Arquitectos, S.A., ICA constructora, S.A., Grupo ITESA, y Airportgurus.

El gerente general de Tocumen, S.A., José Antonio Ruiz, explicó en entrevista con La Prensa que el proceso fue publicado en Panamá Compra el pasado 16 de julio y que las propuestas serán recibidas hasta el 28 de septiembre.

La cantidad de empresas interesadas, dijo, es solo en la etapa de homologación. Estima que las empresas que finalmente presenten una propuesta concreta serán mucho menos. Será así como ocurrió con el proceso para la rehabilitación de las pistas del aeropuerto, en el que participaron formalmente dos empresas.

Según explicó Ruiz, esta nueva obra es especializada. “No todas las empresas cumplen... Esto no es construir un edificio”, dijo.

La ampliación, sustentó el gerente, busca responder al crecimiento sostenido del principal aeropuerto del país.

Gran afluencia de pasajeros saliendo de la terminal aérea de Tocumen. Cortesía

Tocumen cerró 2025 con un poco más de 20.9 millones de pasajeros y este año registra un crecimiento de alrededor del 15%. Es decir, el primer semestre del año registró un crecimiento considerable al superar los 11.53 millones de pasajeros.

La proyección es superar los 22 millones de pasajeros al cierre de 2026 y alcanzar los 30 millones en 2030.

“Estamos creciendo alrededor de 10% anual”, aseguró Ruiz.

Puertas de abordaje

El proyecto de ampliación de la denominada T2 contempla la construcción de 10 nuevas puertas de abordaje y cinco posiciones remotas, además de la plataforma, iluminación y otras obras asociadas a la extensión.

La Terminal 2 cuenta actualmente con 20 puertas de abordaje, mientras que la Terminal 1 dispone de 33. Con la ampliación, la T2 se acercaría en tamaño a la terminal original.

De acuerdo con el pliego de cargos, la ampliación se debe a “restricciones” que ya enfrenta Tocumen. La plataforma opera cerca de su límite de capacidad y los puentes de abordaje existentes resultan insuficientes ante el aumento de pasajeros y vuelos. El uso creciente de posiciones remotas tampoco resuelve las necesidades de capacidad a largo plazo.

El pliego establece que el precio de referencia del acto público es de $208,750,000. Entre los criterios de evaluación se incluye la experiencia del proponente.

La obra tendrá un plazo estimado de 30 meses de construcción, seguido de 12 meses de mantenimiento, según explicó Ruiz.

Tocumen se acerca a su límite

Ruiz advirtió que el crecimiento de pasajeros está llevando al aeropuerto hacia el límite de su capacidad actual.

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía

Tocumen cuenta, como se dijo, con 53 puertas de abordaje y registra unas 35 operaciones por hora. La meta de la administración es elevar esa capacidad a entre 65 y 68 operaciones por hora mediante.

El gerente señaló que 2028 será un año particularmente complejo, debido a que el aeropuerto podría encontrarse por encima de su capacidad mientras varias obras se encuentren simultáneamente en construcción.

La ampliación de la Terminal 2 es uno de los cuatro proyectos principales que Tocumen desarrolla o tiene previsto ejecutar para acompañar el crecimiento. Los otros son la rehabilitación de las pistas, la ampliación y mejoramiento de las calles de rodaje y la remodelación de la Terminal 1.

Obras sumarían unos $400 millones

Ruiz estimó que los cuatro proyectos representarán una inversión conjunta de alrededor de $400 millones, una cifra inferior a la que implicaría la construcción de la denominada tercera pista.

Según el gerente, una tercera pista podría costar hasta $3,000 millones y no sería necesaria en el corto plazo. La prioridad, dijo, es aumentar la capacidad de las puertas de abordaje y mejorar la infraestructura que permite movilizar las aeronaves con mayor rapidez.

El proyecto de calles de rodaje tendría un precio estimado de unos $98 millones, aunque el proceso de licitación aún no sido publicado. El gerente adelantó que antes de que finalice este año la publicarán en el sitio Panamá Compra.

La remodelación de la Terminal 1, prevista para el próximo año, tendría un costo aproximado de $22 millones y un plazo de ejecución de unos 24 meses.

“La Terminal 1 tiene muchos años. Muchos años que realmente no se le ha hecho prácticamente nada”, dijo.

En tanto, la rehabilitación de las pistas, actualmente en ejecución, fue adjudicada al Consorcio PYCRAT por $56.9 millones.

Inspección a los trabajos de rehabilitación de las pistas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Cortesía/Tocumen

La primera fase de la pista 03 izquierda registra un avance de alrededor del 75%, mientras que la intervención de la pista 03 derecha apenas alcanza un 5%.

El modelo de conexión

Ruiz explicó que la expansión del Aeropuerto Internacional de Tocumen está vinculada al modelo de conectividad aérea de Panamá. Más del 70% de los pasajeros que pasan por Tocumen están en tránsito, por lo que reducir los tiempos de conexión resulta fundamental para mantener la competitividad del aeropuerto.

“En Panamá, en dos horas, tú estás montando el próximo avión y estás yendo para tu destino”, explicó.

Por ello, las puertas de abordaje tienen un papel fundamental. El gerente advirtió que retrasos de 10, 20 o 30 minutos pueden afectar considerablemente la operación de un aeropuerto que funciona como centro de conexiones.

Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Elysée Fernández

La apuesta de Tocumen es acompañar el incremento de pasajeros con infraestructura suficiente para atender la demanda prevista hacia 2030, cuando la administración proyecta alcanzar, como se mencionó anteriormente, los 30 millones de pasajeros anuales.

El proyecto de ampliación de la T2, denominado en los documentos oficiales como “Estudio, Diseño, Construcción y Equipamiento para la Ampliación de la Terminal 2 (Muelle Sur)”, contempla además la integración de la nueva estructura con el edificio existente. De acuerdo con el pliego, la expansión se conectará por el extremo sur de la terminal.