Tocumen moviliza 17.3 millones de pasajeros hasta octubre de 2025

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró octubre como uno de los meses de mayor actividad del año.

La terminal aérea registró un crecimiento de 12% en las operaciones aéreas al cierre de octubre al sobrepasar los 1,81 millones de pasajeros.

“Octubre fue un mes especialmente dinámico, y confirma que Panamá sigue fortaleciéndose como punto de conexión para toda la región”, afirmó José Antonio Ruiz Blanco, gerente general del aeropuerto.

Entre enero y octubre de 2025, Tocumen movilizó un volumen de pasajeros que superó los 17,30 millones, lo que representó un aumento del 8% con respecto al mismo período del año 2024, o el equivalente a más de 1,34 millones de viajeros adicionales.

Los datos de Tocumen detallan que el 75% del total de pasajeros es decir, 1,33 millones de viajeros fueron de conexión.

En lo que va del año, se han registrado más de 2.31 millones de pasajeros desembarcados (+5%) y 2.40 millones embarcados (+2%), con un promedio de 58,515 viajeros diarios durante octubre.

En materia de operaciones, el aeropuerto sumó 137,119 movimientos de aeronaves entre enero y octubre, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior.

Octubre aportó 14,301 operaciones, 1,513 más que en el mismo mes de 2024, con un promedio de 412 vuelos al día. El 89% de estas operaciones correspondió a vuelos comerciales; 7% a carga; 2% a aviación general; y otro 2% a chárter, vuelos especiales y paradas técnicas.

Medellín, Miami, Bogotá y Punta Cana además de San José en Costa Rica están entre los destinos con mayor flujo de pasajeros. Cortesía

Al cierre de octubre operaban en Tocumen 14 aerolíneas comerciales y 14 de carga, enlazando a Panamá con 87 destinos.

Los mercados de mayor volumen en octubre fueron Bogotá (101,548 pasajeros), San José (76,183), Miami (71,621), Punta Cana (71,261) y Medellín (70,217). En el acumulado de enero a octubre, estos mismos destinos lideraron el tráfico anual.

El segmento de carga mantuvo un desempeño positivo. De enero a octubre se movilizaron 202,740 toneladas métricas, 15% más que en 2024. Solo en octubre, se manejaron 22,708 toneladas, lo que representa un crecimiento real del 10%.