    Transporte aéreo

    Tocumen moviliza 17.3 millones de pasajeros hasta octubre de 2025

    Katiuska Hernández
    El 75% de los pasajeros en Tocumen van de conexión a otros destinos. Cortesía

    El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró octubre como uno de los meses de mayor actividad del año.

    La terminal aérea registró un crecimiento de 12% en las operaciones aéreas al cierre de octubre al sobrepasar los 1,81 millones de pasajeros.

    “Octubre fue un mes especialmente dinámico, y confirma que Panamá sigue fortaleciéndose como punto de conexión para toda la región”, afirmó José Antonio Ruiz Blanco, gerente general del aeropuerto.

    Entre enero y octubre de 2025, Tocumen movilizó un volumen de pasajeros que superó los 17,30 millones, lo que representó un aumento del 8% con respecto al mismo período del año 2024, o el equivalente a más de 1,34 millones de viajeros adicionales.

    Los datos de Tocumen detallan que el 75% del total de pasajeros es decir, 1,33 millones de viajeros fueron de conexión.

    En lo que va del año, se han registrado más de 2.31 millones de pasajeros desembarcados (+5%) y 2.40 millones embarcados (+2%), con un promedio de 58,515 viajeros diarios durante octubre.

    En materia de operaciones, el aeropuerto sumó 137,119 movimientos de aeronaves entre enero y octubre, con un crecimiento del 8% respecto al año anterior.

    Octubre aportó 14,301 operaciones, 1,513 más que en el mismo mes de 2024, con un promedio de 412 vuelos al día. El 89% de estas operaciones correspondió a vuelos comerciales; 7% a carga; 2% a aviación general; y otro 2% a chárter, vuelos especiales y paradas técnicas.

    Medellín, Miami, Bogotá y Punta Cana además de San José en Costa Rica están entre los destinos con mayor flujo de pasajeros. Cortesía

    Al cierre de octubre operaban en Tocumen 14 aerolíneas comerciales y 14 de carga, enlazando a Panamá con 87 destinos.

    Los mercados de mayor volumen en octubre fueron Bogotá (101,548 pasajeros), San José (76,183), Miami (71,621), Punta Cana (71,261) y Medellín (70,217). En el acumulado de enero a octubre, estos mismos destinos lideraron el tráfico anual.

    El segmento de carga mantuvo un desempeño positivo. De enero a octubre se movilizaron 202,740 toneladas métricas, 15% más que en 2024. Solo en octubre, se manejaron 22,708 toneladas, lo que representa un crecimiento real del 10%.

