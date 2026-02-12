Tocumen movilizará más de 154 mil pasajeros adicionales por Carnaval 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Según estimaciones oficiales, 84,061 viajeros ingresarán al país entre el 13 y el 15 de febrero para participar en las festividades. El mayor volumen de llegadas se prevé para el miércoles 18 de febrero, cuando se espera el arribo de 10,920 pasajeros que retornan a la ciudad de Panamá.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen proyecta movilizar más de 154 mil pasajeros adicionales durante el periodo de Carnaval 2026, entre el viernes 13 y el domingo 22 de febrero, en uno de los picos de tráfico aéreo más importantes del año.

Según estimaciones oficiales, 84,061 viajeros ingresarán al país entre el 13 y el 15 de febrero para participar en las festividades. El mayor volumen de llegadas se prevé para el miércoles 18 de febrero, cuando se espera el arribo de 10,920 pasajeros que retornan a la ciudad de Panamá.

En cuanto a las salidas internacionales, se calcula que 69,959 pasajeros locales viajarán al exterior durante el mismo periodo. El viernes 13 de febrero será el día de mayor movimiento, con 9,810 partidas, seguido del sábado 14, con más de 9,100 salidas programadas.

Entre los destinos internacionales más solicitados por los panameños destacan Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José, lo que confirma el papel estratégico de Tocumen como centro de conexiones entre Norteamérica, Suramérica, Centroamérica, el Caribe y Europa.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, señaló que el Carnaval representa uno de los momentos de mayor dinamismo para el sector turístico y aeroportuario.

“Las fiestas del Carnaval representan uno de los periodos de mayor movimiento turístico en Panamá. Hemos reforzado nuestra planificación operativa para garantizar un tránsito rápido, seguro y ordenado, asegurando que los viajeros tengan una experiencia positiva”, indicó Ruiz Blanco.

Entre los mercados internacionales más demandados por los panameños durante este periodo destacan Miami, Bogotá, Orlando, Medellín y San José. Cortesía Tocumen

Para atender el incremento de pasajeros, el aeropuerto activó un plan especial que incluye refuerzo de personal en migración, aduanas y seguridad, así como coordinación con aerolíneas y demás entidades del sistema aeroportuario.

Las autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros presentarse con al menos tres horas de anticipación a la salida de vuelos internacionales y verificar previamente la vigencia de su documentación de viaje. También reiteraron la importancia de no transportar objetos prohibidos en el equipaje de mano o facturado.

Los carnavales en Panamá se celebrarán oficialmente del 14 al 17 de febrero de 2026 y constituyen una de las festividades más emblemáticas del calendario nacional, con celebraciones destacadas en regiones como Las Tablas y Penonomé.