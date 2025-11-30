Tocumen reclama a Odebrecht $2 millones por daños en el techo

Exclusivo Suscriptores

Aunque la segunda terminal de pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen comenzó a operar en su totalidad el 22 de junio de 2022, el edificio de 116 mil metros cuadrados ya presenta desgaste avanzado en la parte interior del techo.

A simple vista, en la zona central del edificio se observa el desgaste del recubrimiento de la estructura metálica, afectando la imagen del aeropuerto, que este año espera superar los 21 millones de pasajeros.

Al ser consultado sobre el estado del techo, el gerente de Tocumen, S.A., José Antonio Ruiz Blanco, dijo que el desgaste cada día es más visible, por lo cual el aeropuerto asumirá el costo de los trabajos de mantenimiento.

No obstante, el funcionario aclaró que el desgaste es producto de los materiales deficientes utilizados por el contratista responsable de la obra, es decir, la empresa brasileña Odebrecht.

José Antonio Ruiz Blanco, gerente de Tocumen, S.A., comentó que Tocumen incluirá en futuras demandas el costo de la reparación del techo de la nueva terminal de pasajeros. Alex E. Hernández

Ruiz dijo que Tocumen asumirá el costo, que se estima en aproximadamente 2 millones de dólares, pero dejó claro que el monto formará parte de las demandas que el aeropuerto interpondrá contra el contratista brasileño por las fallas detectadas en la terminal de pasajeros.

El gerente del aeropuerto dijo que la empresa brasileña no tiene ninguna presencia en la terminal aérea y confirmó que Tocumen no ha recibido el pago correspondiente a la demanda de arbitraje por casi 30 millones de dólares que ganó Tocumen por incumplimientos durante la construcción del edificio, que terminó costando más de 917 millones de dólares, cuando inicialmente se habían fijado 679 millones de dólares en 2012.

Cuando Tocumen decidió anular el contrato con Odebrecht por los trabajos que la empresa no había completado al finalizar la octava adenda, en septiembre de 2021, la compañía tenía una lista de más de 600 pendientes. Posteriormente, el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas determinó que el aeropuerto no estaba facultado para rescindir de forma unilateral la relación.

El principal reto de los trabajos de mantenimiento será la altura del techo. Alex E. Hernández

En paralelo al proceso en la esfera estatal, Tocumen y Odebrecht interpusieron procesos de arbitrales, donde el aeropuerto recibió el fallo a favor y condenando a la empresa al pago de la indemnización millonaria.

El funcionario comentó que la altura del techo representará el principal reto de los trabajos que se realizarán en las próximas semanas para mejorar la imagen de la estructura metálica.

Los trabajos en el techo se suman a la lista de otras obras que Tocumen realizará para reparar fallas en la terminal de pasajeros.

Cabe recordar que, a finales de 2023, se detectó una falla grave en el pavimento de rodadura, lo que obligó a Tocumen a cerrar 11 de las 20 puertas de la T2. Aunque el aeropuerto costeó trabajos de rehabilitación, estudios de la Universidad Tecnológica de Panamá concluyeron que se requiere una intervención profunda.

Tocumen asumió los gastos de reparación para rehabilitar parte de la plataforma que se había hundido y que por semanas resintió la operación de la nueva terminal. En 2026, el aeropuerto licitará los trabajos finales de reparación. Archivo

“Fue un defecto de construcción y se están hundiendo. Es algo que constantemente debemos reparar, y la intención es lanzar la licitación el próximo año”, dijo Ruiz, quien agregó que la reparación se estima en 20 millones de dólares, aunque aún hay aspectos técnicos que podrían elevar ese monto.

Al igual que los trabajos que se realizarán en el techo, Tocumen tendrá que asumir el costo de la reparación, que podría extenderse a toda la plataforma de rodaje, ya que se presentan hundimientos en casi todas las puertas de abordaje.

Terminal 1 y carga

Con relación a la Terminal 1, inaugurada en 1978, Ruiz señaló que ya se completó el trabajo de los baños, que reconoce era la principal queja de los pasajeros que diariamente utilizan el aeropuerto.

Dijo que se cuenta con un plan de mantenimiento para ir mejorando la infraestructura, donde se contempla la eliminación de todas las alfombras, así como mejoras en el techo.

“La idea es acercar la Terminal 1 a la realidad de la segunda terminal”, señaló el funcionario, quien adelantó que en los próximos días estará viajando a Qatar y a los Emiratos Árabes Unidos para explorar inversiones en materia de carga.

Entre enero y octubre se movilizaron 202,740 toneladas métricas de carga en Tocumen, de las cuales 115,938 eran mercancía en tránsito hacia otros destinos. Archivo

Comentó que se realizará un plan maestro para trazar la hoja de ruta que se seguirá para impulsar el movimiento de carga, que desde la pandemia respiratoria ha ido en aumento.

Se estima que Tocumen tiene potencial de atraer inversiones por más de 3 mil millones de dólares para consolidar un hub de carga en el país.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL), comentó que hoy en día la carga aérea representa solo un 3% de la carga que se mueve en el país; sin embargo, genera el 19% de los empleos del sector logístico.

“Si invertimos más en el hub de carga aérea, podríamos fácilmente tener crecimientos considerables en este tipo de carga, por lo cual es importante invertir en infraestructura, porque hay un plan en la zona de carga de Tocumen que lleva 30 años de atraso”, comentó.

Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico, comentó que es necesario ampliar la infraestructura aeroportuaria para el manejo de carga. Archivo

Al final de los 10 primeros meses del año, se movilizaron más de 202,740 toneladas métricas de carga en Tocumen, de las cuales 115,938 eran mercancía en tránsito hacia otros destinos.

Estadísticas del aeropuerto indican que el principal destino de la carga que ingresa o sale del aeropuerto es Suramérica, seguido de Norteamérica, luego Centroamérica, Europa y el Caribe.

Ruiz comentó que la ampliación del Corredor Sur hacia Pacora abrirá la puerta para habilitar nuevas tierras del aeropuerto y otras cercanas a la terminal aérea, las cuales tienen una vocación para el segmento de carga y que anteriormente se había denominado la ciudad aeropuerto.

Agregó que actualmente se cuenta con 100 hectáreas destinadas al transporte de carga, pero reconoció que el potencial es mayor en el aeropuerto.