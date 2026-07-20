Tocumen superó los 11.53 millones de pasajeros en el primer semestre; estos fueron los destinos con más viajeros

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Al cierre del mes de junio la terminal aérea movilizó a más de 1.94 millones de pasajeros sumando adultos y menores de 2 años. Bogotá, Miami, Punta Cana, Medellín y San José se mantienen como los destinos de mayor volumen de viajeros en el semestre.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen cerró el primer semestre del año con un crecimiento de 15% al superar los 11.53 millones de pasajeros, al sumar los menores de dos años que viajan por la terminal la cifra asciende a 11.60 millones de personas.

Al coerre del mes de junio de 2026, el aeropuerto registró un movimiento de 1.93 millones de pasajeros, cifra que aumenta a más de 1,94 millones al incluir a los infantes menores de dos años según la nueva metodología de medición de la terminal.

El reporte detalla que del total de viajeros del mes, el 76% correspondió a pasajeros en tránsito, equivalente a 1.46 millones de personas.

Del total de viajeros en junio, 236 mil 163 pasajeros desembarcaron en Panamá a través del Aeropuerto Internacional de Tocumen, mientras que 229 mil 252 viajeros salieron del país.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen registró un total de 64,444 movimientos de pasajeros diarios superando la medida de 55 mil de hace dos años atrás. Los días de mayor tráfico fueron los domingos, lunes y viernes.

En el acumulado del primer semestre la terminal registró 89 mil 624 operaciones de aeronaves, un incremento del 11% respecto al mismo período del año anterior, equivalente a 9 mil 223 operaciones adicionales.

Del total de las operaciones, el 90% correspondió a vuelos comerciales, el 6% a operaciones de carga, el 3% a aviación general y el 1% restante a vuelos chárter, paradas técnicas, operaciones militares y otros servicios especializados.

En junio la terminal realizó un promedio de 453 operaciones aéreas diarias y contó con la participación de 14 aerolíneas comerciales de pasajeros y 15 aerolíneas de carga, y teniendo una conectividad total con 94 destinos internacionales y un destino doméstico.

Los destinos con más pasajeros

Bogotá encabezó la lista de los destinos con más movimiento de pasajeros tanto de ida como de regreso desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen con 586 mil 019 viajeros en el primer semestre.

En segundo lugar está Miami con 467 mil 510 pasajeros.

En tercer lugar quedó Punta Cana en República Dominicana con 429 mil 058 viajeros y en cuarto lugar San José, Costa Rica con 424 mil 717 personas movilizadas.

76% de los pasajeros van en tránsito a otros destinos. Cortesía

Medellín es el quinto destino con mayor cantidad de pasajeros transportados desde Tocumen en origen y destino al ubicarse en 408 mil 691 viajeros en seis meses.

Carga aérea en crecimiento

En cuanto al segmento de carga y logística, el reporte detalla que en el primer semestre del año se movilizaron 128 mil 412 toneladas métricas, un crecimiento del 9% respecto al mismo período de 2025, equivalente a 10 mil 771 toneladas métricas adicionales.

El gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, Jose Ruiz Blanco, destacó que estos resultados reflejan la confianza de las aerolíneas y los pasajeros en la plataforma aeroportuaria panameña.

“El crecimiento sostenido que registra Tocumen confirma el papel estratégico de Panamá como puente natural entre las Américas y el mundo. Nuestro compromiso es seguir fortaleciendo la conectividad aérea, impulsando el turismo, facilitando el comercio internacional y ofreciendo una infraestructura moderna y eficiente que contribuya a la competitividad del país y al desarrollo económico de la región”, afirmó Ruiz Blanco.