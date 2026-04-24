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    ‘Todos van a recibir su Cepanim’, Chapman llama a registrarse con calma

    El ministro de economía y finanzas, Felipe Chapman, precisó que el registro marcha con normalidad y hay tiempo suficiente para hacerlo.

    Katiuska Hernández
    ‘Todos van a recibir su Cepanim’, Chapman llama a registrarse con calma
    El beneficioserá pagado a partir de junio de este año. Foto/iStock

    Hay tiempo suficiente para registrarse en el sistema de Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora, conocidos como Cepanim, dijo el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, quien llamó a la población beneficiada de este proceso, a inscribirse con calma.

    +info

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    Chapman aseguró que todos recibirán su Cepanim cuando corresponda. Está previsto que se desembolsen entre $250 millones y $300 millones a partir de junio cuando se espera que se hayan registrado alrededor de 425 mil personas.

    “Podrán seguir registrándose, que eso no les preocupe, todos van a recibir su Cepanim”, precisó sobre la población que se estima son los beneficiados de esos pagos.

    Admitió que hubo fallas técnicas al inicio del registro que ya han sido subsanadas, y hasta el jueves 23 de abril en la mañana la plataforma había recibido la información de más de 100,000 personas entre jubilados y familiares de beneficiados.

    Testimonio

    Una beneficiaria de los Certificados de Pago Negociables por Intereses por Mora (Cepanim), quien acudió a la plataforma para realizar su registro el primer día de apertura, relató su frustrante experiencia.

    En su intento por buscar orientación, el lunes 20 de abril se dirigió a las oficinas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en la Avenida Libertador, de la Chorrera, donde encontró a otros adultos mayores también luchando por obtener ayuda. El personal de seguridad les indicó que debían continuar intentando en línea, mientras que el personal se estaba capacitando para manejar la situación. A pesar de sus esfuerzos, no lograron ser atendidos en el lugar y procedieron a seguir intentando en línea.

    A sus 78 años, la señora que prefirió reservar su nombre, intentó ingresar a la plataforma el lunes 20 de abril a las 9:00 p.m., pero la página mostraba intermitencia.

    “Este proceso ha sido algo difícil yo no sabía manejar la plataforma tecnológica, sino hasta que mi hija llegó a la casa y pudo ayudarme. Debería haber una mayor asistencia en el MEF principalmente por adultos que puedan estar solos sin asistencia de nadie para esto”, comentó.

    Al día siguiente, martes, comenzó nuevos intentos con la ayuda de su hija a las 4:00 a.m. sin éxito. Fue hasta las 3:30 p.m. que logró completar el registro, ingresando los datos y documentos solicitados.

    Dado que le correspondía registrar a esposo, quien ya había fallecido, procedió a llenar el formulario correspondiente para beneficiarios de personas difuntas, obteniendo un número de seguimiento para ambas gestiones.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

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