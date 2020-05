Tormenta causó apagón de 22 minutos en la ciudad y Panamá Oeste

LLUVIAS

Una descarga atmosférica debido a la fuerte lluvia que caía en la tarde de este lunes 25 de mayo provocó una interrupción en una de las líneas de transmisión entre la subestación de La Chorrera y la subestación Panamá que dejó a cientos de clientes sin el servicio de energía eléctrica, informó la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (Etesa).

Este evento originó una pequeña inestabilidad que provocó que los sistemas de desconexión de carga operaran de manera inmediata, para proteger el Sistema Interconectado Nacional evitando así un colapso total, explicó Etesa.

La interrupción parcial se reportó a las 7:20 p.m. y afectó el 34% o 483 megavatios (MW) de la demanda total del sistema que hoy fue de 1,433 MW.

El sistema se recuperó en su totalidad a las 7:42 PM. y la intermitencia duró 22 minutos, indicó Etesa.

Clientes de Ensa en la ciudad capital y de Naturgy en Panamá Oeste reportaron que se quedaron sin energía por unos minutos.

Aunque Etesa no precisó por qué se dio la inestabilidad y no se fue a tierra como normalmente sucede, un experto explicó que pudo suceder dos situaciones: que el rayo tenía más energía que la que el diseño de construcción permite o que el sistema ya no cumplía con el diseño, porque por ejemplo, le robaron parte de los cables del sistema que aterriza a tierra.