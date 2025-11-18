Toys ‘R’ Us llegará a Panamá; conozca el formato y el plan de inversión

Las fiestas de fin de año traen un nuevo inquilino a la escena local. La marca Toys ‘R’ Us operará en Panamá, y el país será su hub para al menos 27 países de la región.

El grupo panameño Cotton Candy Internacional (CCI), con sede en la Zona Libre de Colón (ZLC), asumirá la franquicia regional de las icónicas marcas Toys ‘R’ Us y Babies ‘R’ Us, luego de pactar una alianza con WHP Global y prometer una inversión inicial de $5 millones.

De acuerdo con información de ambos grupos, los fondos serían utilizados para infraestructura operativa, adecuaciones logísticas, contratos de marcas y compra de inventario.

El primer paso será el lanzamiento del e-commerce local. La plataforma ofrecerá más de 70 marcas de juguetes y productos para bebés, que se incorporarán progresivamente al inventario.

La logística del e-commerce y de la futura expansión física se manejará desde los almacenes de Cotton Candy Internacional en la Zona Libre de Colón, con entregas a nivel nacional a través de Servientrega.

Se espera que los productos estén disponibles en las primeras dos semanas de diciembre.

El modelo de expansión contempla también la apertura de tiendas físicas insignia en Panamá y otros mercados regionales. Abarcará 27 mercados, incluyendo Colombia, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y varias islas del Caribe.

El plan incluye múltiples formatos de tiendas: almacenes independientes, corners dentro de grandes almacenes, presencia en aeropuertos y “shop-in-shops” en farmacias y supermercados.

A nivel global, Toys ‘R’ Us opera actualmente más de 1,500 tiendas en 31 países y genera más de 2 mil millones de dólares en ventas minoristas anuales.