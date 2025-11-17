Tráfico aéreo en Estados Unidos vuelve a la normalidad tras días de recortes por el cierre federal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El tráfico aéreo en Estados Unidos volvió este lunes a la normalidad tras más de una semana de restricciones por la escasez de controladores aéreos agudizada durante el cierre del Gobierno federal, que dejó miles de cancelaciones diarias y demoras de vuelos en unos 40 aeropuertos del país.

“El tráfico aéreo ha vuelto a la normalidad tras el regreso de los controladores a las torres”, escribió hoy el secretario de Transporte, Sean Duffy, en un mensaje en X donde defendió la entrega de bonificaciones a los profesiones que “no faltaron ni un solo día durante el cierre” a pesar de no recibir sueldo.

A partir de las 6:00 hora del este de Estados Unidos (11:00 GMT), las aerolíneas retomaron sus operaciones regulares en toda la nación, una determinación que llegó tras “varios días con personal suficiente en nuestras torres”, explicó Duffy un día antes, al anunciar del fin de la medida.

De las casi 3,000 cancelaciones diarias registradas por el sitio de rastreo FlightAware en el pico de los recortes, en la mañana de este lunes se contabilizan apenas 32, junto a unas 540 demoras, una notable diferencia frente a las más de 9,000 reportadas en un solo día durante las restricciones.

“Ahora podemos centrar nuestros esfuerzos en la contratación y el desarrollo del sistema de control de tráfico aéreo de última generación que el pueblo estadounidense merece”, insistió el secretario.

La medida de seguridad, anunciada el 5 de noviembre por el Departamento de Transporte y la Federación Federal de Aviación (FAA), incluyó la reducción escalonada de hasta el 6% del tráfico en 40 grandes aeródromos de ciudades como Los Ángeles, Chicago, Miami, Washington y Nueva York.

Estas restricciones fueron una respuesta a la ausencia de hasta 3,000 controladores, quienes tuvieron que trabajar sin pago durante los 43 días que duró la paralización federal, la más larga en la historia estadounidense.

Otras restricciones asociadas al cierre de Gobierno que terminarán son los límites a los lanzamientos comerciales espaciales, los límites en operaciones generales de aviación en 12 aeropuertos y los límites en operativos de paracaídas y fotografías en espacios cercanos a zonas de riesgo de colisión.